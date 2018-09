Avola, Loredana Lopiano uccisa a coltellate/ Ultime notizie, l’ex fidanzato della figlia “Sono stato io”

Avola, donna uccisa a coltellate davanti a casa. Ultime notizie, sospetti su un 19enne amico della figlia, che si sarebbe fatto aprire la porta dalla sua vittima, per poi aggredirla

28 settembre 2018 - agg. 28 settembre 2018, 13.24 Davide Giancristofaro Alberti

Loredana Lo Iacono, uccisa questa mattina ad Avola

ARRESTATO GIUSEPPE LANTERI

E’ stato arrestato Giuseppe Lanteri, il 19enne accusato dell’omicidio di Loredana Di Piano: il giovane è l’ex fidanzato della figlia della 47enne di Avola. Il ragazzo sarebbe arrivato ieri mattina davanti alla porta di ingresso dell’abitazione della donna verso le 7.30, Loredana gli ha aperto la porta e, dopo un leggero diverbio, è stata accoltellata mortalmente. L’arresto è avvenuto nella notte, con il giovane che è stato sentito dalla Polizia: è stato scovato dalle forze dell’ordine sul lungomare di Avola grazie alle intercettazioni telefoniche, Lanteri aveva contattato il cognato di Trapani sottolinea Storie Italiane. Attesi aggiornamenti sul movente del delitto, la pista più probabile è una vendetta per aver ostacolato la relazione tra lui e la figlia. “Una bravissima persona, disponibile con tutti”, le parole di una vicina di casa ricordando Loredana. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

E' L'EX FIDANZATO DELLA FIGLIA

E' l'ex fidanzato della figlia di Loredana Lo Piano, il 19enne fermato per il suo omicidio. La donna, 47 anni di Avola, in provincia di Siracusa, è stata uccisa a coltellate davanti alla porta di casa, dopo aver aperto la porta al suo assassino intorno alle 7.30 del mattino. Diverse le coltellate sferrate nei confronti della donna e che non le avrebbero lasciato scampo. A dare l'allarme, proprio la figlia, in casa al momento della tragedia. Il principale sospettato del delitto è dunque l'ex fidanzato della figlia della vittima che, dopo essere stato identificato si troverebbe attualmente sotto interrogatorio. Gli inquirenti avrebbero trovato in strada solo il manico del coltello ma senza la lama, la quale potrebbe essere rimasta nel corso della donna dopo essersi spezzata durante l'ultimo colpo sferrato con violenza. Gli inquirenti non avevano sin dall'inizio alcun dubbio sul fatto che la vittima conoscesse perfettamente il suo assassino al quale avrebbe aperto senza indugio. Il killer non le avrebbe però lasciato neppure il tempo di reagire. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

FERMATO PRESUNTO KILLER

Loredana Lo Piano, 47 anni, residente ad Avola, ha aperto la porta di casa, senza immaginare di venir massacrata a colpi di coltello. Evidentemente era tranquilla se ha aperto all’assassino, doveva per forza essere un conoscente. Erano le 7 e 30 di mattina e Loredana, sposata, è andata ad aprire. Ad avvertire la polizia la figlia che si trovava in casa mentre il marito era già andato a lavorare. Secondo le prime indiscrezioni le forze dell'ordine sarebbero già sulle tracce dell’assassino, già identificato. Si tratterebbe di un giovane di 19 anni del luogo che la famiglia conosceva, forse un amico di famiglia, forse un ragazzo che i genitori non volevano che la figlia lo frequentasse e ha deciso di vendicarsi nel più tragico dei modi (Agg. Paolo Vites)

CACCIA ALL'ASSASSINO

Un nuovo caso di femminicidio ci giunge in redazione. Una donna di 47 anni è stato uccisa da un ragazzo attualmente in fuga e ricercato dalla polizia. L’episodio si è verificato precisamente ad Avola, in provincia di Siracusa (Sicilia), attorno alle ore 7:30 di quest’oggi. L’omicidio è avvenuto nella casa dove risiedeva la vittima, un’abitazione in via Savonarola, e una volta giunti sul luogo del delitto, i carabinieri della compagnia locale hanno potuto accertare le generalità della donna: si tratta di Loredana Lo Iacono, infermeria 47enne con due figlie, originaria di Caltanissetta.

FORSE UN AMICO DELLA FIGLIA?

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, la vittima sarebbe stata uccisa a coltellate: gli uomini del 118 hanno tentato di rianimare la donna dopo la chiamata della figlia, ma ogni tentativo è stato vano. L’infermeria 47enne era infatti già morta prima dell’arrivo dei medici a seguito delle gravissime lesioni riportate dopo le coltellate. L’assassino pare conoscesse la donna, visto che quest’ultima ha aperto la porta, prima di essere accoltellata più volte dal suo aguzzino. Le indagini delle forze dell’ordine si starebbero concentrando su un ragazzo 19enne che frequentava la figlia.

