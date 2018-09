LOTTO/ Estrazioni 27 settembre 2018, numeri vincenti Superenalotto e 10eLotto: quote e premi

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 27 settembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.116/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

28 settembre 2018 - agg. 28 settembre 2018, 12.10 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Nessuno è riuscito a vincere con il jackpot nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 27 settembre 2018. Nessuno scommettitore infatti ha centrato il 6 o il 5+1, mentre in 3 hanno totalizzato 5 punti con la loro schedina, portando a casa 52mila 312,83 euro ciascuno. I 4 sono stati 417, con una vincita individuale di 387,17 euro. Si alza il numero dei vincitori per quanto riguarda le vincite con 3 punti, che sono state 15mila 624 con una vincita individuale di 30,90 euro, mentre i 250mila 717 scommettitori che hanno totalizzato 2 punti nella loro schedina del Superenalotto hanno portato a casa 5,96 euro a testa. Prossima estrazione del Superenalotto fissata per sabato 29 settembre 2018, sul piatto per chi riuscirà a fare il colpaccio con il 6 fortunato ci sarà un jackpot da 44 milioni e 700mila euro. (agg. di Fabio Belli)

TUTTI I NUMERI

Numeri vincenti, numeri fortunati. Per qualcuno, certo, Lotto, 10eLotto e Suprenalotto regaleranno grandi emozioni questa sera. E allora ecco arrivato il momento che divide i vincitori dagli illusi, coloro che vedranno una vita diversa da ora in avanti a quelli che dovranno accontentarsi di una emozione più o meno intensa a seconda di quanto adranno "vicino" al loro sogno. A noi compete come di consueto farvi un augurio e darvi un consiglio. L'augurio, di buona fortuna, è anche quello di ricordarvi di chi tra i vostri amici e il vostro prossimo ha veramente bisogno, e il consiglio è quello di controllare comunque il vostro tagliando anche in ricevitoria.

Estrazione 10eLotto n°115 del 25/09/2018

1 - 5 - 10 - 12 - 16 - 17 - 27 - 33 - 42 - 48 - 56 - 61 - 64 - 67 - 72 - 73 - 75 - 80 - 88 - 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 75

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 75 - 17

Ultima estrazione Superenalotto n. 116 del 27/09/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

21 56 46 65 77 37

NUMERO JOLLY

76

SUPERSTAR

80

Estrazione n°115 del 25/09/2018 NAZIONALE 77 52 58 86 11 BARI 75 17 73 59 77 CAGLIARI 89 10 43 30 66 FIRENZE 1 56 51 55 84 GENOVA 72 33 70 58 79 MILANO 89 12 76 43 13 NAPOLI 27 88 85 52 68 PALERMO 80 5 17 81 90 ROMA 48 64 11 34 21 TORINO 67 42 46 52 20 VENEZIA 16 61 66 26 80

I RITARDATARI

Oltre alle scaramanie che circondano giochi come Superenalotto e 10eLotto, il Lotto è un gioco di numeri e anche di statistiche. E' la passione di migliaia di italiani e c’è chi tiene d’occhio i ‘ritardatari’, ovvero quei numeri che più di tutti accumulano assenze. I dati aggiornati all’ultima estrazione di martedì 25 dicembre 2018 chiamano in causa la ruota di Firenze e il numero 82, che manca ormai da 169 estrazioni. Statistiche simili per quanto riguarda Torino e Venezia: nella città piemontese il 54 è assente da 135 estrazioni, mentre nella città di Piazza San Marco il 18 è latitante addirittura da 146 estrazioni. L’elenco dei ritardatari ‘centenari’, ovvero che superano quota 100 assenze dalle estrazioni, è completato dal 78 a Cagliari (104 estrazioni) e dall’86 a Bari (100 estrazioni precise). Dati meno ‘impressionanti’ ma comunque da registrare per le città del Sud: l’11 non esce sulla ruota di Palermo da 99 estrazioni, il 63 a Roma da 94 estrazioni, mentre il 16 a Napoli da 83 estrazioni. La ruota più ‘puntuale’ è quella di Milano: non si hanno tracce del 17 solo da 67 estrazioni. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

I premi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono già pronti per incontrare i vincitori di questa sera. Il nuovo concorso continua la sua corsa ed entro poche ore scopriremo i nuovi numeri vincenti. Tanti appassionati dovranno però ancora realizzare di essere riusciti a centrare le combinazioni precedenti: come sono andate le statistiche? In generale i dati evidenziano un leggero rialzo per i primi premi in palio. Scontro per il primo posto fra i due giochi della Sisal: per il Lotto il vincitore più fortunato è di Catania, che con un ambo su Palermo ha realizzato 50 mila euro. Due quaterne invece per il secondo posto, una realizzata a Palermo da 26.100 e giocata sulla ruota siciliana ed un'altra giocata su Venezia da un appassionato di Agugliano, in provincia di Ancona, del valore di 23.900 euro. Il concorso ha invece distribuito premi da più di 6,4 milioni di euro, mentre salgono fino a 812 milioni le vincite del 2018. Premio identico per il primo posto della classifica del 10eLotto: un fortunello ha indovinato un 9 da 50 mila euro con opzione Oro. Il vincitore è di Lanciano, in provincia di Chieti, a cui segue un appassionato di Montebello della Battaglia, nel Pavese, che ha centrato un 9 da 20 mila euro con opzione Oro. Terzo posto infine per Siderno, in provincia di Reggio Calabria, con un 7 Oro del valore di 15 mila euro. Il montepremi del 2018 sale fino a quasi 3,2 miliardi di euro, mentre 29,4 milioni è il bottino dell'ultimo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto ed il Jackpot accoglieranno ancora una volta gli aspiranti vincitori grazie al concorso di questa sera. Il montepremi avrà un valore di 43,7 milioni di euro, a cui si uniranno anche le quote secondarie. L'ultima estrazione della Sisal ha visto ancora una volta scendere in picchiata diverse quote, oltre che l'assenza del 5, 5+1 e 5+. Il premio maggiore è quindi quello del 4+, che sfiora i 50 mila euro e premia un unico fortunello. 92 giocatori centrano invece i 3.261 euro del 3+, mentre 437 vincitori realizzano i 499,91 euro del 4. Salgono fino a 16.773 i giocatori che conquistano i 32,61 euro associati al 3, mentre il 2 premia i suoi 272.494 vincitori con 5,80 euro. I vincitori del 2+ sono invece 2.050 per un premio standard da 100 euro, mentre 10 euro a testa per ciasciuno dei 14.319 appassionati che realizzano l'1+. Ancora una volta è lo 0+ a chiudere la classifica delle vincite con i suoi 5 euro: i vincitori sono 32.070.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il concorso del Lotto riaccende ancora una volta le speranze di tutti gli appassionati della Sisal. Questa sera i giocatori si riuniranno per partecipare alla nuova estrazione, nella speranza di riuscire a centrare qualcuna delle combinazioni previste. I premi verranno stabiliti solo dalle modalità scelte, il tipo di puntata e gli abbinamenti indovinati. Alcuni giocatori però si trovano ancora adesso con l'acqua alla gola: quali numeri scegliere? La nostra Rubrica lancia un salvagente a tutti coloro che non sanno davvero come partecipare al gioco, proponendo una news e la lettura della smorfia napoletana. Parliamo di capelli ed estensioni, una pratica spesso usata per le donne e che ormai ogni parrucchiere o estetista è in grado di realizzare per le sue clienti. Una donna della Thailandia tuttavia si è ritrovata di fronte ad una brutta sorpresa, quando ha richiesto delle ciglia da super modella. L'estetista a cui si è rivolta però avrebbe sbagliato soluzione per il fissaggio, arrivando ad incollare fra loro le ciglia della cliente. L'unica cosa da fare a quel punto era procedere con il taglio netto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo le ciglia, 85, il taglio, 28, la colla, 21, la bellezza, 7, e l'estetista, 32. Come Numero Oro scegliamo invece l'errore, 63.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot è pronto per mettere alla prova tutti i giocatori del SuperEnalotto, soprattutto coloro che sentono già di poter arrivare sul podio delle vincite. Il montepremi è riuscito a fuggire fino ad ora, ma l'estrazione di oggi potrebbe vivere una sua battuta d'arresto. Rimangono positivi tutti gli appassionati che preferiscono concentrarsi sulla meta finale, giusto per non perdere di vista l'obbiettivo. I più ottimisti hanno persino organizzato un piano preciso da seguire subito dopo la vittoria. Dalle prime telefonate fino allo champagne da stappare, per non parlare degli investimenti da fare. Il bottino pesa sempre di più e le possibilità di realizzare diversi sogni sono maggiori rispetto all'ultimo appuntamento. Anche la nostra Rubrica preferisce pensare al meglio ed oggi vi propone un'iniziativa di KickStarter agli appassionati dei videogames. Orbital 2 è infatti l'ultima generazione in fatto di joystick ed offre diversi benefici per poter sfruttare al meglio l'interazioni con i giochi preferiti. Ergonomico, compatto, sensibile ai movimenti. Orbital 2 promette di unirsi in modo semplice a tablet, mouse e tastiere base. E' dotato di una luce led in grado di leggere i colori RGB, un bottone all'estremità per il reset o comandi di ogni tipo, e bottoni disposti in circolo grazie ad un anello che comunica con un pannello aggiuntivo visibile a schermo. Ancora 48 giorni di tempo per raggiungere gli oltre 37 mila euro previsti dal goal e prima che cali il sipario sull'asta.

