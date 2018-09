RAPINA A LANCIAMO: FERMATI TRE ROMENI, CACCIA AL CAPOBAND/ Ultime notizie, Anche il quarto uomo è un romeno

Rapina a Lanciano, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"

27 settembre 2018 - agg. 27 settembre 2018, 13.48 Carmine Massimo Balsamo

Costantin Aurel Turlica, 22 anni e il fratello Ion Cosmica, di 20 e il cugino Aurel Ruset, 25 anni. Sono loro i tre criminali di nazionalità rumena che hanno compiuto la rapina nella villa di Lanciano, manca il quarto elemento, sembra sia il capobanda e sia anche lui romeno, non italiano come detto in precedenza. I tre arrestati vivevano a Lanciano, facevano lavori onesti, i muratori e i giardinieri. Insomma si guadagnavano da vivere come tutti. Poi di notte si trasformavano in belve assetate di sangue e colpivano nelle villette della zona. Diversi i colpi di cui sono accusati, oltre a quest’ultimo. La loro Golf nera era stata vista in giro sul luogo dell’ultimo assalto, dopo averla trovata parcheggiata hanno installato una cimice e ne hanno seguito gli spostamenti per poi fermarli. (Agg. Paolo Vites)

CACCIA AL CAPOBANDA

Rapina a Lanciano, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Nuovi aggiornamenti sulla brutale aggressione subita dai coniugi Carlo Martelli e Nina Bazzani nella notte tra sabato e domenica: i carabinieri hanno arrestato Costantin Aurel Turlica, 22enne, suo fratello Cosimin Ion, 20anni, e il cugino Ruset Aurel, 25enne. Ma non è finita qui, le forze dell'ordine sono a caccia di un quarto componente, il capobanda italiano. Come evidenziato a Storie Italiane, si presume che sia fuggito verso Rimini o verso Napoli. L’inchiesta non è chiusa, tutt'altro: non è ancora chiaro il numero di criminali del commando. E la paura nella zona è tanta: “Mi auguro che verranno punti nel giusto modo perché quello che hanno fatto è veramente grave, ora abbiamo tutti paura”, la testimonianza di una donna. Questa l'analisi di un'altra residente: “Viviamo in una situazione di tristezza, al punto di non sapere se arriviamo vivi a casa”.

DONNA MUTILATA: "IO PERDONO, MA STATO SIA SEVERO"

La notizia dell'arresto dei tre rapinatori è subito giunta alla comunità di Lanciano, tanto che uno dei tre malviventi ha rischiato il linciaggio. Intervistato dal Corriere della Sera, Carlo Martelli ha accolto con soddisfazione l'operato delle forze dell'ordine: "La soluzione così rapida del caso mi permetterà di essere più sereno anche nel rientrare a casa",. E chiaro è anche il messaggio di Niva, a cui i malviventi hanno tagliato un orecchio: "Io li perdono perché questo mi aiuterà a recuperare serenità, ma lo Stato non li deve perdonare. Non provo rabbia, ma un grande dispiacere per tanta violenza inutile". Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sull'esito delle indagini delle forze dell'ordine: è caccia a un giovane di origini pugliesi, un 26enne ritenuto il capo della banda che ha seminato il terrore nel chietino.

