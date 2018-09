LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 29 settembre: verso i numeri vincenti! (Conc 117/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 29 settembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.117/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

29 settembre 2018

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il gioco del Lotto torna anche oggi, sabato 29 settembre 2018, e con esso anche la rubrica de ilsussidiario.net dedicata ai numeri ritardatari. In vetta alla speciale classifica dei latitanti degli estratti troviamo da settimane il numero 82 sulla ruota di Firenze, che non fa capolino da ben 170 turni consecutivi. Alle sue spalle ecco il numero 18 sulla ruota di Venezia (147) e il 54 su quella di Torino (136). Ai piedi del podio abbiamo invece il numero 27 sulla ruota di Genova, assente da 107 estrazioni, e il 78 su quella di Cagliari (105). Ma il "club dei 100" da un po' di tempo a questa parte non è più così esclusivo: ne fanno parte anche il numero 86 sulla ruota di Bari, assente da 101 estrazioni, e il numero 11 a Palermo, che non viene pescato da 100 concorsi tondi tondi. Che oggi sia la volta buona? (agg. di Dario D'Angelo)

VERSO UNA NUOVA ESTRAZIONE...

Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno regalato la loro fortuna a diverse città d'Italia grazie al concorso che ritornerà in scena questa sera. L'ultimo appuntamento è stato contenuto forse per quanto riguarda i premi distribuiti in lungo e in largo in Italia, ma con una preferenza verso Roma e Torino. La Capitale è stata protagonista infatti della vincita più alta registrata nel Lotto, del valore di 15 mila euro. Il fortunello ha realizzato un terno e tre ambi, seguito dalla provincia di Catania. Il giocatore di Sant'Agata li Battiati ha indovinato una giocata da 12.975 euro, mentre due vincite gemelle da 12.475 sono state registrate a Milano. Il bottino generale dell'ultima estrazione è stato di 5,8 milioni di euro, contro gli oltre 818 milioni conquistati da inizio anno. Torino è padrona dell'appuntamento del 10eLotto, in coppia con la provincia di Venezia. La vittoria più alta è finita infatti a San Donà di Piave e a Pralorno, dove sono finiti due 9 da 100 mila euro ciascuno. Reggio Calabria al secondo posto con un 7 da 25 mila euro. Il bottino da inizio anno è stato invece di 3,2 miliardi di euro, mentre 26,7 milioni di euro è il valore delle vincite dell'ultimo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

44,7 milioni di euro: questo il valore del Jackpot previsto dal SuperEnalotto per il concorso di questa sera. Ritornano in palio anche tutte le quote minori, a partire dalle combinazioni più vicine alla sestina. L'ultimo appuntamento ha visto diverse quote schizzare leggermente verso i picchi più alti della settimana, come dimostra il ritorno in scena del 5 con un bottino di oltre 52 mila euro. Tre fortunelli per la combinazione e due invece per il 4+, con un premio da quasi 39 mila euro. Salgono fino a 54 i giocatori che hanno vinto il 3+ da 3.090 euro, mentre 417 appassionati hanno realizzato 387,17 euro per il 4. Il bottino del 3 ammonta a 30,90 euro con 15.624 vincitori, mentre 5,96 euro è il valore del 2, destinato a 250.717 appassionati. Si conclude con le tre quote standard, il 2+ in prima fila. I 100 euro abbinati alla quota sono stati destinati ai 991 giocatori, mentre 7.174 vincitori hanno centrato i 10 euro dell'1+. Infine i cinque euro storici dello 0+, che ha premiato 17.543 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i numeri vincenti faranno compagnia a tutti gli appassionati della Sisal, grazie ad un nuovo concorso che prenderà vita fra pochissimo. Molti giocatori in realtà non sono ancora pronti per il grande evento, forse perché non sono convinti dei numeri da giocare. Altri invece non hanno davvero alcuna idea sui numeri da scegliere. Qualsiasi sia la vostra condizione, la nostra Rubrica è pronta per offrirvi il suo aiuto. Partiamo dalla news di oggi prima di scoprire il verdetto della smorfia napoletana e voliamo fino in Florida, dove una squadra di vigili del fuoco si è resa protagonista di un salvataggio particolare. Un gattino è infatti rimasto bloccato con la testa in un generatore ed ha dovuto usare del lubrificante per riuscire a sfilarlo dall'anfratto. Ormai sfinito, il gattino non ha mostrato alcuna ferita. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gatto, 3, i vigili, 51, il buco, 8, l'incastro, 8, e il pericolo, 56. Come Numero Oro scegliamo invece la salvezza, 26.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto stanno per scoprire se diventeranno i vincitori del Jackpot. Tutto è possibile, anche se la sestina vincente sta facendo davvero fatica ad emergere da ormai tanti concorsi. Non è una scusa valida però per abbandonare la gara proprio nel momento più difficile ed emozionante. Anzi, forse è meglio pensare fin da ora a come spendere una parte del tesoretto, puntando tutto su progetti, sogni ed iniziative. Anche la nostra Rubrica si è già attivata in questo senso ed ha selezionato un progetto di KickStarter che punta ad un oggetto popolare, forse caduto nel dimenticatoio in questi ultimi anni. Si parla infatti di Skateboard elettrico, in grado di rivoluzionare il concetto del mezzo su strada a due ruote. 14 miglia percorribili con la batteria integrata, un prezzo abbordabile ed un design ultrasottile. Il goal da raggiungere in 34 giorni è invece di 11 mila euro, già versati dai vari appassionati.

