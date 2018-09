MIGRANTI, ONG OPEN ARMS TORNA NEL MEDITERRANEO CON NAVE ASTRAL/ Sfida a Salvini, "salvare vite è un obbligo"

Migranti, Ong Open Arms torna nel Mediterraneo Centrale con nave "Astral": ultime notizie, sfida diretta a Matteo Salvini, "salvare vite umane in pericolo è un obbligo".

Ong in azione (Foto da Lapresse)

In netta controtendenza rispetto alle altre Ong che nelle scorse settimane hanno deciso di abbandonare le nostre rotte denunciando l'impossibilità di salvare vite umane dall'insediamento del governo Lega-M5s, ecco che la nave Astral di Open Arms rilancia annunciando il suo ritorno nel Mediterraneo Centrale. Una decisione che ha il sapore della sfida nei confronti di Matteo Salvini, il ministro dell'Interno che ha giurato guerra alle ong che sbarcano migranti sulle coste italiane. Come riportato da Il Giornale, la Ong ha annunciato il suo ritorno nel Mediterraneo con un cinguettio su Twitter:"È arrivato il momento: Astral ritorna nel Mediterraneo centrale. Nulla è più importante che denunciare l'impunità di coloro che mandano così tante persone invisibili a morire in mare o indietro nell'inferno della Libia. Salvare vite umane in pericolo in mare è un obbligo, non una scelta".

NAVE ASTRAL FA ROTTA VERSO LA LIBIA

La nave Astral della Ong Open Arms è dunque diretta nuovamente verso il Mediterraneo Centrale, pronta a presidiare la rotta utilizzata dai migranti in partenza dalla Libia. Come riportato dall'Ansa, il veliero Astral è lungo 33 metri ed è salpato dal porto di Badalona. A bordo, oltre a 5 persone dell'equipaggio, ospiterà anche giornalisti di Reuters, Bbc e della televisione spagnola Tve. L'intento, come spiegato su Twitter dal fondatore dell'ong Proactiva Open Arms, Oscar Camps, è quello di svolgere "una missione di osservazione e denuncia". Lo stesso Camps ha reso noto che ieri è partita da Barcellona anche la nave Open Arms, diretta verso il porto di Motril, in Andalusia, per collaborare con lo statale 'Salvamento Marítimo' nel soccorso dei migranti diretti verso le coste spagnole in una missione che dovrebbe durare diversi mesi. Ma intanto un nuovo fronte torna a riaprirsi nel Mediterraneo Centrale: cosa dirà a proposito Matteo Salvini?

© Riproduzione Riservata.