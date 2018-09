NAPOLI, DE MAGISTRIS: "FAREMO MONETA AGGIUNTIVA A EURO"/ Partito democratico all'attacco: "Cialtrone!"

Luigi de Magistris: "Napoli, moneta indipendente per affiancare l'Euro". Il sindaco lancia la proposta di "Città Autonoma", poi attacca Salvini e lo Stato italiano

03 settembre 2018 - agg. 03 settembre 2018, 21.47 Niccolò Magnani

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli (LaPresse)

La nuova idea del sindaco di Napoli Luigi De Magistris non è passata di certo inosservata: creare una nuova moneta, aggiuntiva e complementare all’euro. Dopo le parole dure della Valente, che lo ha definito cialtrone, il Partito Democratico è partito all’attacco contro il primo cittadino partenopeo. Sceglie l’ironia il presidente dem di Napoli Tommaso Ederoclite: “#DeMagistris si è visto la #lacasadicarta e vuole stampare moneta locale. Per favore, qualcuno gli dica che è una fiction”. Queste, invece, le parole su Twitter di Caterina Coppola: “Moneta parallela, città autonoma e cancellazione del debito contratto con lo Stato: “lo chiedono i napoletani”. Non abbiamo chiesto niente di tutto ciò. Abbiamo chiesto un sindaco, e ci siamo ritrovati il grillino mancato di #DeMagistris che ridicolizza noi, Napoli e l’Italia”. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

"DA QUI PARTE IL RISCATTO DEL SUD"

Sta facendo molto discutere la svolta in chiave secessionista “soft”, o come ha prontamente commentato qualche quotidiano online non certo vicino alle posizioni del primo cittadino di Napoli in senso grillo-leghista, la proposta di Luigi de Magistris di introdurre una nuova moneta, tutta partenopea, che sia complementare all’euro. Non solo: il sindaco ha anche parlato apertamente di una cancellazione totale del debito, ritenuto “ingiusto” per la metropoli campana. L’occasione sono state tre delibere odierne, di cui si è discusso in consiglio comunale, il cui obiettivo è accelerare sul progetto “Napoli Città Autonoma” e nel lunghissimo post apparso su Facebook, lo stesso de Magistris ha voluto chiarire meglio i contorni di questo stesso ambizioso progetto che, a suo dire, non va letto nella solita ottica meridionalista e tanto meno si propone di risolvere la oramai centenaria “questione meridionale” con strumenti oramai vetusti. “Noi crediamo che il riscatto del Sud non passa dalla questione meridionale lasciata ai potentati che governano a Roma, ma sull’autodeterminazione degli stessi popoli del Sud” spiega il sindaco, secondo cui Napoli avrebbe già dimostrato di potersi riscattare alla grande da sola. Una Napoli che dunque si ribellerebbe al sistema e che si ribella a un Governo “ad evidente trazione anti-meridionale e con il rafforzamento dell’asse lombardo-veneto”, pur spiegando che non si tratta di un attacco del Sud rivolto al Nord: “Non odiamo i settentrionali, anzi, a differenza di chi odia i meridionali” conclude. (agg. R. G. Flore)

LA "SECESSIONE" DEL SINDACO DI NAPOLI

Dopo la tripla delibera sulla maggiore autonomia della Città di Napoli - già in tanti la chiamano “secessione” - proviamo ad addentrarci sul significato e i possibili casi simili delle “cosiddette” monete complementari: qualcosa del genere l’aveva già proposta in passato Silvio Berlusconi, quando aveva promesso di affiancare la vecchia lira all’Euro nel pieno della crisi economica pre-Governo Monti. Come però nota Giornalettismo, l’esempio più vicino a quanto ha spiegato de Magistris è avvenuto in Francia nella città di Nantes teorizzato da un team economico della Bocconi. Risultati non proprio “esaltanti”, come del resto anche il Sardex e il Tibex rispettivamente in Sardegna nel 2019 e nel Lazio nel 2013. «La moneta napoletana rientrerebbe nelle valute complementari, strumenti di commutazione con cui è possibile scambiare beni e servizi affiancando il denaro ufficiale in via del tutto volontaria», sarebbe lo scopo reale di un scelta tanto bizzarra quanto criticata come quella del primo cittadino napoletano.

SINDACO DE MAGISTRIS: “MONETA COMPLEMENTARE A NAPOLI”

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, questa volta, ha puntato davvero molto in alto (forse troppo?): con un post su Facebook che segue un Consiglio Comunale, il primo cittadino propone tre delibere distinte per accelerare sul fronte “Napoli Città Autonoma”, e le proposte sono davvero “shock”. «Realizzazione di una moneta aggiuntiva all’euro per dare forza a Partenope. Tre impegni, tre fatti, a breve. Vediamo se anche questo Governo ci ostacolerà!», scrive de Magistris l’ultima di tre delibere che comprende anche l’affermazione di «Napoli Città Autonoma, un manifesto politico concreto sull’autonomia della Città» (la prima proposta) e «cancellazione del debito ingiusto. Il debito contratto dallo Stato, in particolare nelle gestioni commissariali post-terremoto ed emergenza rifiuti, noi non lo riconosciamo. Lo cancelliamo dal nostro bilancio. Quei debiti non sono stati contratti dalla Città e dai napoletani, anzi noi siamo vittime ed andremmo semmai risarciti, altro che pagare il debito agli usurpatori! Se oggi non avessimo quel debito frutto delle più invereconde collusioni tra politica, affari e criminalità organizzata, potremmo avere più autobus, più spazzatrici, più asfalto per le buche» (la seconda). QUI IL POST INTEGRALE DEL SINDACO DI NAPOLI

L’ATTACCO A SALVINI E LE PRIME POLEMICHE

Non manca poi l’attacco a Salvini che ti fatto “sottende” l’intero lungo post che di sicuro susciterà più di una polemica: «mi chiedo se il separatista che urlava prima il Nord e contro Napoli e i napoletani oggi ostacolerà questo progetto di autonomia dal suo scranno di Ministro dell'Interno». Secondo il sindaco partenopeo, è venuto ora il momento di accelerare in maniera forte e radicale «sull’autonomia della Città di Napoli, come si addice ad una Città che è una Capitale nel Mondo, oltre che del Mezzogiorno d’Italia. È dal 1861 che abbiamo dato, come si dice dalle nostre parti». Le primissime reazioni alla proposta-sparata di de Magistris arrivano dalla senatrice Valeria Valente, vicepresidente del Gruppo Pd a Palazzo Madama ed ex consigliera comunale a Napoli: «Dopo la bocciatura dei giudici contabili della norma 'salva-deMagistris', oggi su Facebook ci tocca leggere di città autonoma, cancellazione debito e moneta napoletana. Un sindaco che è diventato barzelletta di se stesso e mette in ridicolo Napoli. La città va salvata dai cialtroni».

