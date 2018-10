Ponte Genova, Conte “pronta nomina Commissario ricostruzione”/ Toti conferma Gemme, Salvini “non faccio nomi”

Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del Ponte. Conte, "a breve nomino il Commissario"

01 ottobre 2018 - agg. 01 ottobre 2018, 13.08 Dario D'Angelo

Ponte Morandi, foto da Lapresse

«Noi abbiamo fatto tutte le proposte che dovevamo fare, adesso tocca al presidente del Consiglio l’onere e l’onore di scegliere, spero oggi, ma io non faccio nomi»: così Matteo Salvini intervenendo nel capoluogo ligure per l’intitolazione del distaccamento di Genova Est dei Vigili del Fuoco al caposquadra Mario Meloncelli. Solo poche ore prima Toti invece aveva di fatto “confermato” Gemme, sempre più in pole position per ottenere quella carica che il premier Conte è pronto a nominare nelle prossime ore. «Ai vigili del Fuoco non si devono più dare solo pacche sulle spalle: parliamo dell’età media, dei mezzi... andiamo a esaurire una graduatoria che è aperta da 10 anni. In “manovra” cerchiamo con le unghie e con i denti di portare a casa le 1500 nuove assunzioni», ha aggiunto il Ministro degli Interni, accanto al sindaco di Genova Marco Bucci che ha ancora una volta ringraziato i vigili per quanto fatto durante l’emergenza del Morandi, «Vi chiederemo ancora tanto, per accompagnare nelle case gli sfollati e per riaprire le strade della Valpolcevera». (agg. di Niccolò Magnani)

CONTE, “A ORE NOMINO IL COMMISSARIO”

Con un lungo post su Facebook, il Premier Giuseppe Conte annuncia che nel giro di poche ore verrà reso noto il nome del Commissario alla ricostruzione per la tragedia di Genova: «Ponte Morandi, nelle prossime ore, formalizzerò la nomina del commissario per la ricostruzione. Questo è un governo che ha messo gli ‘ultimi’ al centro delle proprie politiche, accogliendo e garantendo protezione a chi scappa da guerre o da persecuzioni, creando i presupposti per ridare dignità ai lavoratori, per sollevare dalla povertà milioni di italiani, per ripristinare sicurezza e legalità, per assicurare davvero il diritto alla salute a tutti e non lasciare ai margini nessuno». In merito al nome, è ormai certo si tratti di Claudio Gemme (qui un breve profilo, ndr) n.1 di Fincantieri e persona esperta nella messa in sicurezza e ricostruzione di grandi cantieri in tutta Italia, e non solo: secondo il Governatore ligure, e Commissario all’Emergenza, Giovanni Toti «Abbiamo parlato di alcuni nomi con il presidente Conte, e Claudio Gemme è tra questi. Ora il governo deve assumersi la responsabilità, per quanto ci riguarda ci opporremo a tutti i nomi strampalati e daremo il nostro gradimento a quelli giusti. E Gemme è quello giusto». (agg. di Niccolò Magnani)

COMMISSIONE MIT “AUTOSTRADE NON CONTROLLÒ CARROPONTE”

Dalla Commissione Mit sul crollo del Ponte Morandi emergono nuovi inquietanti dettagli che rimettono al centro delle critiche (e delle indagini ovviamente) la società concessionaria dell’A7, quell’Autostrade per l’Italia che il Decreto Genova del Governo vuole in tutti modi contrastare. «Aspetti discordanti tra il progetto e la relativa messa in opera, nessuna cautela per evitare il potenziale tranciamento delle armature, e ancora inserimento di viti o staffe sistemate in modo da arrecare danni, anche gravi, alla struttura»: emergono grossi problemi sul carroponte del Morandi dalle 227 pagine della commissione ispettiva del Ministero, riportate con ampi stralci oggi dal Secolo XIX in merito ai primi 60 giorni di indagini dopo il crollo terribile di metà agosto. I magistrati Massimo Terrile e Walter Cotugno vogliono necessariamente sviluppare una serie di accertamenti: l’installazione del carroponte è il nodo del problema, pare dalle prime impressioni investigative, «sono emersi aspetti discordanti tra quello che doveva essere il progetto di installazione della struttura e quello che effettivamente è stato realizzato sulla base dei sopralluoghi sulle macerie» scrivono ancora i magistrati. (agg. di Niccolò Magnani)

DECRETO GENOVA, TONINELLI: “LO RAFFORZEREMO”

Si riaccende lo scontro tra il ministro Toninelli e il governatore Toti sulla ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Genova è stato il titolare del Mit a scrivere su Facebook:"E’ dal 14 agosto che sto lavorando duro e senza sosta per ridare a Genova e ai Genovesi la dignità che meritano. E soprattutto un ponte solido il più presto possibile. Nel decreto in vigore c’è molto per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture, di cui lo Stato non si è mai davvero fatto carico. Ma ci sono soprattutto tante misure concrete per la città, per i suoi abitanti, per le imprese e per il porto. Misure che rafforzeremo ulteriormente in Parlamento". Tra le misure in questione, visibili nel post qui sotto, Toninelli ne elenca in particolare una che ha fatto storcere il naso a Toti:"Il commissario straordinario avrà pieni poteri e risorse per ricostruire il ponte saltando le normali pastoie burocratiche. E grazie al decreto sarà blindato dal punto di vista giuridico, per cui potrà agire senza il timore di possibili ricorsi". Il governatore ligure, infatti, la pensa molto diversamente.

TOTI, "TEMIAMO RICORSI"

La risposta di Toti al post di Toninelli la dice lunga sulla diversità di vedute tra i due:"Caro Ministro Toninelli,

se come scrive su Facebook vuole davvero ridare dignità ai genovesi, cominciamo evitando di proporre ponti dove giocare a bocce e fare grigliate. Secondo, diciamo la verità: il Decreto non mette per nulla al sicuro da ricorsi e lentezze burocratiche. Anzi, proprio per come è scritto li temiamo tantissimo". Ma per Toti non è questo l'unica pecca del Decreto Genova: secondo l'esponente di Forza Italia, infatti, "è la prima volta nella storia che invece di far riparare il danno a chi lo ha fatto, si prevedono addirittura 300 milioni dei contribuenti per anticipare i soldi necessari". Toti lamenta anche la mancanza di risorse:"Troviamo soldi veri per il Porto, si parlava di 100 milioni all’anno, ne sono previsti 15. Troviamo i soldi per l’autotrasporto, previsti solo per gli ultimi tre mesi di quest’anno. Troviamo i soldi per le imprese e per gli sfollati. Infine, perché il Decreto non contiene i fondi per il Terzo Valico ferroviario? Anzi, perché sono bloccati anche i fondi già stanziati? I liguri si sono espressi e vogliono quell’opera, così come la vogliono tutte le imprese del nord-ovest. Caro Ministro come si permette di metterla in discussione?". Toti conclude con un'altra domanda:"Chi pagherà la Gronda di Ponente? Quel cantiere, dopo anni, avrebbe dovuto partire nei primi tre mesi del 2019, quindi tra 120 giorni da oggi. Stiamo aspettando il suo impegno affinché i tempi vengano rispettati. Dignità fa rima con verità. Genova e la Liguria vogliono ascoltare impegni veri".



