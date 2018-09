STRAGE MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO MAAS CHIEDE SCUSA/ Ultime notizie, eccidi nazisti: "Provo grande vergogna"

Strage Marzabotto, ministro tedesco Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore".

Strage di Marzabotto, foto da Facebook

Sono parole di scusa quelle pronunciate dal ministro tedesco degli esteri Heiko Maas, presente a Marzabotto per la commemorazione degli eccidi nazifascisti nel loro 74esimo anniversario. Come riportato da La Repubblica, insieme a lui era presente il titolare della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi, che su Twitter ha voluto rimarcare:"È la prima volta che i ministri degli Esteri dei nostri Paesi sono presenti ed è importante perché dimostra che abbiamo superato gli orrori della seconda guerra mondiale". Ma le parole che fanno più notizia, su questo ci sono pochi dubbi, sono quelle di Maas:"Come ministro degli Esteri tedesco dico con profondo dolore e grande vergogna che mi inchino davanti alle vittime e ai loro familiari. Non è scontato che un ministro degli Esteri tedesco possa essere qui dove i miei connazionali hanno portato morte". Una visita dunque densa di significato, andata in scena nei luoghi della strage di Marzabotto, dove tante vittime innocenti vennero massacrate dalle truppe nazifasciste che volevano fare "terra bruciata" attorno alle formazioni partigiane sterminando le popolazioni che le appoggiavano.

MOAVERO, "NON DISPERDIAMO VALORI UE"

Celebrare stragi come quella di Marzabotto, perlopiù alla presenza di rappresentanti di primo piano di due Paesi come Italia e Germania direttamente coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale, può servire a rendersi conto dell'importanza dell'Europa e dei 70 anni di pace che ha assicurato al continente, soprattutto nei giorni in cui l'Unione sembra vacillare. E in questo senso è apparso molto europeista il messaggio di Moavero Milanesi, che ha dichiarato:"Non disperdiamo i valori dell'Ue, manteniamo viva questa costruzione" creata "negli ultimi 70 anni. Pensiamo quanto sia importante condividere e essere insieme in Europa non solo per tenere lontane le rivalità che portarono alle guerre ma per preservare le conquiste dell'Europa unita che hanno dato a tutti noi un inedito e diffuso benessere, dovuto anche alla capacità di unire economie e sforzi per poter progredire insieme". Come riportato da La Repubblica, Moavero ha aggiunto:"Essere qui insieme vuol dire Italia e Germania insieme, mano nella mano, per portare avanti il disegno dell'Unione Europea".

© Riproduzione Riservata.