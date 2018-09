Lotto/ Estrazioni Superenalotto e 10eLotto, numeri vincenti 4 settembre 2018: i “super” fortunati

Estrazione del Lotto e Superenalotto del 4 settembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.106/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

05 settembre 2018 - agg. 05 settembre 2018, 12.49 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Nell’estrazione del Lotto di martedì è stato estratto su tre ruote diverse il numero 37, come secondo sulla ruota di Cagliari e come quarto sia sulla ruota di Bari sia sulla ruota di Genova. Si tratta dell’unico numero estratto su più di due ruote diverse nell’estrazione odierna, mentre non è uscito su nessuna ruota il numero del giorno corrente, il 4. Il numero 69 è stato il terzo estratto sia sulla ruota di Bari sia sulla ruota di Roma, mentre sulla ruota di Cagliari sono stati estratti consecutivamente come secondo e terzo numero il 73 ed il 74, mentre il 48 e il 49 sono usciti di fila come primo e secondo estratto sulla ruota di Genova. Tra i primi estratti sono usciti tre numeri della prima decina, il 2 sulla ruota di Bari, il 3 sulla ruota di Palermo e il 7 sulla ruota di Venezia. (agg. di Fabio Belli)

QUOTE E VINCITE

Ancora una volta nessuno è riuscito a mettere le mani sul jackpot nell’estrazione del Superenalotto di martedì 4 settembre 2018. Nessuno scommettitore è riuscito a vincere con il 6 o con il 5+1, mentre in 6 hanno totalizzato 5 punti con la loro schedina, portando a casa 26mila 853 euro ciascuno. In 546 hanno invece vinto con il 4, ottenendo 303,35 euro a testa. Come sempre più numerose le vincite che hanno riguardato i 3, che sono state 18mila 620 con una vincita individuale di 26,61 euro, mentre i 285mila 643 scommettitori con 2 punti nella loro schedina del Superenalotto hanno portato a casa 5,37 euro a testa. Prossima estrazione prevista per giovedì 6 settembre 2018, in palio per chi riuscirà a centrare il 6 ci sarà un jackpot da 34 milioni e 900mila euro. (agg. di Fabio Belli)

I NUMERI VINCENTI!

Lotto, 10eLotto e Superenalotto, nuovo appuntamento oggi con le estrazioni e i numeri vincenti. I monopoli di stato hanno diffuso le cifre che potrebbero cambiare la vita a qualcuno di voi, trasformandovi in milionari. La fortuna potrebbe baciare proprio uno o più dei nostri lettori... Non lasciatevi però andare subito ai pensieri su come spendere l'eventuale vincita, ma controllate bene le vostre giocate. Poi ci sarà tutto il tempo per fare festa... Il jackpot del Superenalotto o un bel terno secco al Lotto, chissà se la combinazione vincente del 10eLotto: oggi qualcuno di voi potrebbe avere belle soddisfazioni dal concorso del martedì. Noi, anche a costo di sembrar noiosi, vi rinnoviamo un consiglio importante: controllate il tagliando anche in ricevitoria. Ora invece è il momento dell'augurio di una buona - e magari ricca - estrazione.

Estrazione 10eLotto n°106 del 04/09/2018

1 - 2 - 3 - 7 - 11 - 12 - 14 - 19 - 20 - 48 - 49 - 50 - 56 - 63 - 68 - 69 - 73 - 74 - 78 - 80

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 2

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 2 - 20

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 106 del 04/09/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

25 47 51 70 18 83

NUMERO JOLLY

2

SUPERSTAR

7

Estrazione n°106 del 04/09/2018 NAZIONALE 14 24 38 28 11 BARI 2 20 69 73 60 CAGLIARI 63 73 74 49 86 FIRENZE 78 12 37 23 30 GENOVA 48 49 2 73 44 MILANO 50 19 61 70 77 NAPOLI 80 11 26 90 42 PALERMO 3 68 13 79 48 ROMA 56 14 69 81 57 TORINO 68 1 58 67 36 VENEZIA 7 74 77 59 63

I NUMERI RITARDATARI

Anche oggi, martedì 4 settembre 2018, l'appuntamento con l'estrazione del Lotto arriva puntuale per milioni di italiani. Meno puntuali per definizione sono i numeri ritardatari, che mancano all'appello da settimane mandando al manicomio i giocatori. In testa alla speciale classifica dei numeri ritardatari abbiamo l'immancabile 82 sulla ruota di Firenze, evidentemente deciso a battere ogni record, assente tra gli estratti da ben 159 settimane. Alle sue spalle passano colpevolmente inosservate le performance pur straordinarie del numero 18 sulla ruota di Venezia, cui non si hanno notizie da 136 turni. Sempre più avvincente la lotta per l'ultimo gradino del podio: chi mollerà prima la presa fra il numero 54 sulla ruota di Torino, assente da 125 concorsi tra gli estratti, e il numero 9 sulla ruota di Venezia, latitante da 124? (agg. di Dario D'Angelo)

ATTESA PER L'ESTRAZIONE DI OGGI...

Secondo concorso del mese per Superenalotto, Lotto e 10eLotto, che ritorneranno nelle case degli italiani questa sera. La nuova estrazione rimette in gioco non solo i premi, ancora tutti da definire, ma anche le speranze di chi vorrebbe raggiungere la prima posizione in classifica. Spesso è necessario puntare anche solo pochi euro, come dimostra il giocatore più fortunato dell'ultimo appuntamento del 10eLotto. 3 euro per un bottino da 50 mila euro per il misterioso vincitore della provincia di Ragusa, di Modica, grazie ad un 9 Oro. Un appassionato della provincia di Bologna, di Granoro, ha invece centrato un 6 con opzione Oro del valore di 25 mila euro. Il podio è completato da un giocatore di Castropignano, in provincia di Campobasso, grazie ad un premio da 12 mila euro ottenuto con un 4 Oro. Il montepremi generale sale quindi a quasi 2,9 miliardi di euro, mentre il bottino finale registrato nell'ultimo concorso ammonta a 24,4 milioni. Anche il Lotto è riuscito a distinguersi grazie a 22.500 euro in premio destinato al fortunello che ha conquistato il primo posto in classifica. Il giocatore in questione è di Reggio Emilia ed ha puntato tre numeri sulla ruota di Genova, centrando un terno. Due terni invece per un appassionato di San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, del valore di 14 mila euro e giocato su Bari, ed un altro registrato a Taranto e giocato sulla ruota di Napoli, con un valore di 9.250 euro. Il montepremi di quest'anno è invece di 736 milioni, di cui 4,7 milioni di euro registrati solo nell'ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jacktpot del SuperEnalotto aumenta ancora una volta il suo bottino: 34 milioni di euro è la cifra che stasera potrebbe essere centrata da uno degli appassionati del gioco. La Sisal ha visto la sestina mancare ancora una volta l'appuntamento ed alla delusione di non vedere il montepremi vacillare di fronte alle giocate dei più fortunati, si unisce la tristezza nel vedere le quote subire un forte calo rispetto al concorso precedente. Il premio più alto è associato infatti al 4+ ed ammonta a circa 13 mila euro, vinto da 7 giocatori. Quasi la metà per il 5, con un premio di oltre 7,5 mila euro e 25 vincitori. Anche il bottino del 3+ si dimezza, raggiungendo il valore di 1.378 euro, consegnato a 258 giocatori. Stessa sorte per il 4 da 133,60 euro, registrato da 1.441 tagliandi, così come il 3 che si ferma a quota 13,78 euro. I vincitori in questo caso sono 41.094 mentre aumentano fino a 497.948 per il 2, con un premio da 5 euro. La quota si affianca quindi al collega 0+, che ha donato i suoi cinque euro a 27.600 appassionati. I vincitori dei 10 euro dell'1+ sono invece 15.324, mentre 3.135 giocatori hanno conquistato il bottino da 100 euro del 2+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono pronti a salutare il mese di settembre in grande. La festa inizierà solo a conclusione dell'estrazione di oggi e solo per chi riuscirà a diventare vincitore. Gli appassionati però sono già in moto per trovare i numeri da giocare in previsione del nuovo concorso, mentre stringono magari il loro portafortuna preferito oppure dopo aver chiesto il consiglio della smorfia napoletana. Quest'ultima opzione è la preferita della nostra Rubrica, un antico oracolo per un gioco che ha una forte presenza nel mondo delle lotterie. La news che abbiamo scelto oggi ci parla di una possibile alternativa alla lavastoviglie, anche se piuttosto strana. Tante persone sono infatti alla ricerca di una scappatoia per evitare di lavare i piatti, anche se fra questi sono ben pochi coloro che si affidano alla lavastoviglie. Un'azienda giapponese ha proposto la sua soluzione: un dispositivo che si occupa dell'intera operazione di lavaggio. In realtà si tratta di un robotino dotato di braccia meccaniche e spazzole, con cui toglierà lo sporco e pulirà le stoviglie. La decisione del brand è inoltre di dare una valida alternativa a tutte le persone che non possono permettersi una lavastoviglie, ma che odiano comunque lavare i piatti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il piatto, 40, il lavaggio, 79, la spugna, 76, l'odio, 88, e l'alternativa, 30. Come Numero Oro scegliamo invece il Giappone, 2.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

