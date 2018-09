PONTE MORANDI: TONINELLI, "PRESSIONI PER NON PUBBLICARE CONCESSIONI"/ Ultime notizie Genova: Pd, "faccia nomi"

Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".

04 settembre 2018 - agg. 04 settembre 2018, 22.01 Dario D'Angelo

Ponte Morandi, foto da Lapresse

Si sono vissuti attimi di grande tensione alla Camera durante l'intervento di Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che parlando del crollo del ponte Morandi di Genova ha rivendicato il merito di aver ottenuto la pubblicazione integrale delle convenzioni con le concessionarie autostradali. Un risultato che l'esponente grillino ha sostenuto di aver raggiunto "nonostante le pressioni, interne ed esterne, che abbiamo subito". Ma è stato a questo punto che dalle opposizioni, in particolare dal Pd, si è scatenata la bagarre con l'invito rivolto a Toninelli di fare "nomi e cognomi" di coloro che hanno esercitato queste presunte "pressioni". Il titolare del Mit si è espresso anche sul tema della vigilanza, come riporta l'Huffington Post, annunciando "il potenziamento del servizio ispettivo che opera presso il Ministero, partendo dall'assunzione di tanti giovani ingegneri che potranno restituire a questa struttura il suo ruolo fondamentale di controllo e vigilanza". (agg. di Dario D'Angelo)

TONINELLI, "AUTOSTRADE PAGHERA' MA NON RICOSTRUIRA' PONTE"

Comunicazioni alla Camera sul crollo del ponte Morandi infuocate quelle che hanno visto protagonista oggi il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che in Aula ha parlato di "pressioni, interne ed esterne, che abbiamo subito", ma che a suo dire non avrebbero impedito al governo di mettere "a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'Amministrazione, vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Al di là della bagarre in Aula (clicca qui per l'approfondimento), la dichiarazione probabilmente più importante è stata quella in cui il titolare del Mit ha annunciato:"Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il ponte". Come riportato da La Repubblica, l'esponente M5s ha dichiarato:"La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi. Il governo è compatto nel ritenere che i lavori di ricostruzione del ponte non possano essere affidati ed eseguiti da chi giuridicamente aveva la responsabilità di non farlo crollare". Secondo Toninelli, "lasciare ad Autostrade per l'Italia la ricostruzione del viadotto sarebbe una follia e irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime. La ricostruzione va affidata a un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica dotato di adeguate capacità tecniche, mantenendo in capo al concessionario l'ovvio onere dei costi (...) Sulla ricostruzione del ponte dovrà esserci il sigillo dello Stato".

TONINELLI SU CONCESSIONI E SFOLLATI

Nel corso del suo intervento alla Camera, il ministro Toninelli si è soffermato anche sul tema delle concessioni:"D'ora in avanti, tutti i concessionari, pubblici o privati che siano, saranno vincolati a reinvestire gran parte degli utili nell'ammodernamento delle infrastrutture che hanno ricevuto in concessione e dovranno comprendere che l'infrastruttura non è una rendita finanziaria, ma un bene pubblico del Paese". Toninelli si è scagliato anche contro gli esecutivi del passato:"Saranno cancellate le convenzioni nelle quali i costi sono pubblici e i profitti privati come quelle stipulate sotto di Governi di Prodi e Berlusconi. Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni autostradali e degli obblighi convenzionali, per impostare questi rapporti sulla base di nuovi princìpi e di più soddisfacenti equilibri giuridico-economici". Promesse importanti anche sul fronte degli sfollati:"Tutte le persone sfollate riceveranno una sistemazione entro 3 mesi", ha detto nel giorno in cui è andata in scena la loro protesta nel Consiglio Regionale ligure.

© Riproduzione Riservata.