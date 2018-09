Sabrina Misseri e Cosima Serrano libere?/ Sarah Scazzi, Pomeriggio 5: “Per Corte europea ricorso ammissibile”

Sarah Scazzi, Sabrina Misseri libera? Pomeriggio 5 rivela: "Corte europea avrebbe dichiarato ammissibile ricorso". Le ultime notizie sull'omicidio di Avetrana e la lettera di Michele Misseri

04 settembre 2018 Silvana Palazzo

Sarah Scazzi, Sabrina Misseri libera?

Sabrina Misseri potrebbe uscire presto dal carcere: la notizia è stata lanciata da Pomeriggio 5, che ha raccolto in esclusiva alcune indiscrezioni importanti sulla cugina di Sarah Scazzi, condannata all'ergastolo insieme a sua madre Cosima Serrano per l'omicidio della ragazza di Avetrana. Pare che la Corte europea possa valutare il ricorso dei legali di Sabrina Misseri. L'inviata del programma di Barbara d'Urso ha spiegato che dopo la sentenza di Cassazione, ultimo grado di giudizio, i legali hanno presentato un ricorso alla Corte europea, che di recente lo avrebbe dichiarato ammissibile. Il ricorso riguarda presunte irregolarità nei tre gradi del processo. Inoltre, i legali stanno valutando anche l'ipotesi di una revisione del processo, visto che in parallelo c'è quello che vede imputato per falsa testimonianza Ivano Russo. A tutto questo si aggiunge la possibilità che presto Sabrina Misseri usufruisca di permessi premio, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

LA LETTERA DI MICHELE MISSERI A POMERIGGIO 5

Michele Misseri intanto continua a difendere la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri, sostenendo la loro innocenza e ribadendo di essere responsabile dell'omicidio di Sarah Scazzi. Pomeriggio 5 ha pubblicato una lettera che l'uomo ha scritto l'8 agosto e inviato alla sua giornalista. «Sto bene fisicamente, ma con la mia coscienza no», ha scritto Michele Misseri. Lo zia della vittima continua a dichiararsi colpevole per il delitto di Avetrana. «Ho sempre detto di essere il vero colpevole». Intanto continua a tenersi in contatto con moglie e figlia attraverso le lettere. «Come al solito non smetto mai di scrivere loro. Sono innocenti». Tra le righe della lettera inviata a Pomeriggio 5 spuntano sempre riferimenti alla sua presunta colpevolezza: «So cosa ho fatto alla piccola Sarah, ma nessuno mi crede. Sono nelle mani di Dio, solo lui sa se dico la verità». Clicca qui per il video della lettera integrale di Michele Misseri.

