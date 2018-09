Manovra, Salvini e Di Maio: sfida su priorità/Flat tax o reddito di cittadinanza? Spread cala a 265 punti

Salvini "Stop alla Fornero, flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno

04 settembre 2018 - agg. 04 settembre 2018, 21.34 Davide Giancristofaro Alberti

Salvini "Stop alla Fornero, flat tax, chiusura liti Equitalia” - LaPresse

Flat tax e reddito di cittadinanza sono il “totem” attorno al quale il Governo Gialloverde vuole fondare la manovra economica che in autunno sarà decisiva per le sorti dell’Esecutivo. Nonostante i timori, visto che alcuni interventi potrebbero portare a sforare il 3% del deficit, Matteo Salvini ha cercato di mantenere i toni, spiegando come il Governo abbia tutta l’intenzione di lavorare all’interno delle regole di Bruxelles per questa manovra finanziaria autunnale, pur senza rinunciare a voler imprimere una svolta con provvedimenti come appunto reddito di cittadinanza e flat tax. Toni più bassi che sembrano essere apprezzati dai mercati, visto che lo spread è sceso a quota 265 punti, una boccata d’ossigeno e soprattutto un segnale di fiducia verso una manovra che al momento era stata vista con grande sospetto dalle principali agenzie di rating. (agg. di Fabio Belli)

FLAT TAX E REDDITO DI CITTADINANZA LE PRIORITA'

È durato circa tre ore il vertice Lega sulla manovra. Tra i presenti, oltre al ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, anche esponenti del Carroccio che ricoprono incarichi di governo e i capigruppo. L'obiettivo è andare avanti con le proprie proposte e al tempo stesso lanciare segnali di tranquillità ai mercati e alla comunità economica, ribadendo il rispetto delle regole. Come riportato dal Sole 24 Ore, nessuno all'interno della Lega pensa all'uscita dall'Euro o dall'Unione europea. Lo ha fatto sapere uno dei partecipanti alla riunione degli esperti economici della Lega sintetizzando il clima generale al termine dell'incontro. A stretto giro sono arrivate le parole di Di Maio: «Io penso che questa debba essere una legge di bilancio coraggiosa. Ho visto dai tg che si dice che poi se c'è spazio “vediamo per il reddito di cittadinanza se ci sono soldi”, ma ci sono 5 milioni di poveri, 8 milioni in povertà relativa, tanti giovani che cercano lavoro, tanti che ce l'hanno ma non arrivano a fine mese. Sono la priorità della legge di bilancio». Tra Salvini e Di Maio è sfida sulle priorità. (agg. di Silvana Palazzo)

"PROGRAMMA NELL'ARCO DELLA LEGISLATURA"

Quello andato in scena oggi nel “suo” Viminale è stato un vero e proprio vertice tra alcuni dei maggiorenti ed esperti di economia della Lega convocato da Matteo Salvini per fare il punto sulla prossima manovra economia e definire le priorità: come spiegato dallo stesso Ministro all’uscita, verranno mantenuti tutti gli impegni presi con gli elettori, dall’abolizione della Legge Fornero all’introduzione della flat tax, anche se ha parlato di un vero e proprio crono-programma che durerà l’intera legislatura e che vedrà quindi “spalmate” le riforme nell’arco di tre anni almeno, cosa che non dovrebbe far sobbalzare sulla sedia (almeno per adesso) il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che un giorno sì e l’altro pure deve fare i conti con le esternazioni dei due vicepremier, Salvini e Di Maio, rassicurando al contempo Unione Europea e investitori internazionali. All’incontro di oggi col Ministro dell’Interno hanno partecipato anche Massimo Garavaglia, viceministro al Tesoro, Armando Siri che non solo è sottosegretario alle Infrastrutture ma uno dei teorici della flat tax all’italiana, gli economisti e presidenti di commissioni Claudio Borghi e Alberto Bagnai, nonché Alberto Brambilla, molto vicino al leader del Carroccio. (agg. R. G. Flore)

VERTICE DELLA LEGA SUL PROGRAMMA ECONOMICO

Vertice in Lega sull’economia a cui ha partecipato anche il ministro dell’interno, Matteo Salvini. Un meeting molto importante, visto che durante lo stesso si è stilata una sorta di tabella di marcia, in vista delle prossime riforme del governo. «Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi – le parole del leader del Carroccio, Matteo Salvini, riportate dall’edizione online de Il Post - per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria».

LA PROSSIMA SETTIMANA UN ALTRO INCONTRO

Un vero e proprio crono-programma che verrà spalmato nell’arco del triennio, e che arriverà con la nota di aggiornamento al Def. Toccato anche il tema delle infrastrutture, con l’obiettivo di posticipare quelle meno impellenti, anticipando invece le misure urgenti di manutenzione per evitare una nuova strage Morandi. Ma non finisce qui, perché nel giro di pochi giorni si terrà un nuovo incontro: «Questa è stata una prima riunione per inquadrare le aree dove intervenire maggiormente – spiega un partecipante alla riunione di oggi, alla Dire - poi ci sarà un secondo step nel quale ci incontreremo con il Movimento 5 Stelle e il ministro Tria».

© Riproduzione Riservata.