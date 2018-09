Diciotti, irreperibili 40 migranti: 36 erano a Rocca di Papa/ Ultime notizie, Caritas “non detenuti”: ira Lega

Nave Diciotti, irreperibili 40 migranti: 36 erano a Rocca di Papa. Ira Lega, "stavano così male...": Caritas, "non è una fuga, non erano detenuti. Noi pronti a riaccoglierli"

05 settembre 2018 Niccolò Magnani

Migranti nave Diciotti (LaPresse)

Si riapre la polemica sulla nave Diciotti - il mezzo della Guardia Costiera italiana che ha soccorso a metà agosto 177 migranti nel Mediterraneo, poi sbarcati a Catania dopo un lungo braccio di ferro tra procura e Ministro Salvini - dopo che almeno 40 immigrati che erano a bordo sarebbero irreperibili. Il Viminale avrebbe spiegato che una quarantina degli sbarcati sono al momento senza alcuna certezza sul nostro territorio, e di questi ben 36 erano a Rocca di Papa nel centro di accoglienza della Caritas dopo la decisione della Cei di ricevere gran parte dei migranti sbarcati a Catania. Li altri 4 invece sarebbero scomparsi nelle strutture che li ospitavano a Messina: «per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato», spiega lo stesso Viminale, rilanciato dall’Ansa. Secondo i calcoli fatti da Repubblica, 6 si sarebbero allontanati il primo giorno di trasferimento (ovvero venerdì 31 agosto, ndr); a questi si aggiungono 2 eritrei destinati alla diocesi di Firenze che sono si sono allontanati il 2 settembre, «altri 19 il cui allontanamento è stato riscontrato il 3 settembre, e 13 destinati a varie diocesi e spariti ieri».

L’IRA DELLA LEGA

Inutile dire come la notizia abbia subito scatenato le reazioni della politica, specie della Lega che non aveva salutato come “successo” la distribuzione in Italia della quota di migranti presenti sulla Nave Diciotti. «Erano così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà dove. È l'ennesima prova che chi sbarca in Italia non sempre scappa dalla fame e dalla guerra, nonostante le bugie della sinistra e di chi usa gli immigrati per fare business», sottolineano i sottosegretari all'Interno Stefano Candiani e Nicola Molteni. La replica diretta arriva dal direttore della Caritas Italiana, Don Francesco Soddu: «È allontanamento volontario, non fuga. Si fugge da uno stato di detenzione e non è questo il caso, nessuno vuole rimanere in Italia, si sa». Sempre il direttore della Caritas precisa infine che tali persone «potranno chiedere asilo ricominciando quella procedura che era stata avviata nelle nostre strutture, a partire dal centro di accoglienza straordinaria ‘Mondo Migliore‘».

