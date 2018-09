Ilva, Di Maio: “presupposti per chiudere accordo”/ Ultime notizie, trattative al Mise: scontro con Bentivogli

Ilva, Di Maio: "Sono ore delicate, avremo dei buoni risultati". Ultime notizie, ministro del Lavoro e dello sviluppo economico incontra sindacati e Confindustria

05 settembre 2018 - agg. 05 settembre 2018, 16.44 Carmine Massimo Balsamo

Ilva (LaPresse)

Forse si intravede un possibile lieto fine nella lunga trattativa in corso al Mise sul caso Ilva: dopo ore serrate, Di Maio e i sindacati intravedono un possibile accordo, per nulla “certo” dato comunque il grado di distanza tra Cisl, Cgil, Uil e il Ministero del Lavoro. «Ci sono presupposti per chiudere l’accordo», anche se a stretto giro la risposta di Francesca Re David (segretario generale Fiom) non è di quelle “tenere”, «Quindi, se di Maio si aspetta che si concluda oggi, mi aspetto che ci sia un risultato pieno perché il sindacato non firma intese fatte da altri». Pare tra l’altro che all’interno della riunione al Mise, ci sia stato un botta e risposta tra lo stesso Di Maio e il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli: «Il Governo vuole caricare le sue responsabilità relative alla legittimità della gara sulle parti sociali», stava dicendo il sindacalista quando ha guardato Di Maio e si è interrotto, «Lei ministro guarda per aria, ma purtroppo non è come in Tv dove fa monologhi. Nelle trattative sindacali può trovare qualcuno che la pensa diversamente». Immediata la replica, «E un piacere dibattere con lei. La faccio concludere poi le rispondo»: pare che poi le divergenze siano state superate, tanto che il grado di trattativa si è leggermente inserito in un binario in discesa. (agg. di Niccolò Magnani)

“LA GARA È UNA SUPERCAZZOLA”

Ostenta fiducia il ministro del lavoro sul Caso Ilva. Parlando a radio Radicale ha detto che il tavolo che si riunirà oggi può dare buoni risultati, i presupposti ci sono tutti, ha spiegato. Poi citando il famoso film Amici miei con un linguaggio non proprio da ministro, ha detto che la gara che presenta profili di illegittimità è “una supercazzola”: “se il tavolo raggiunge risultati su ambiente e lavoro, la gara non può essere revocata per legge”. (Agg. Paolo Vites)

L'INCONTRO DI OGGI

Ilva, Luigi Di Maio: "Sono ore delicate”, il commento del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a poche ore dal vertice in programma al Mise. Il capo politico del Movimento 5 Stelle incontrerà infatti i sindacati e Confindustria per cercare di sbloccare una delle situazioni più delicate. Di Maio ha sottolineato: “Un tavolo che può dare buono risultati”, evidenziando che la gara presenta profili di illegittimità ma potrà essere annullata solo se qualcun altro manifesta interesse. "Insieme troveremo una soluzione migliore per un’Ilva più pulita e con più occupati", ha poi evidenziato il ministro pentastellato come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, con Di Maio che dovrà fare i conti anche con le ire degli ambientalisti: sit-in di protesta domani, 6 settembre 2018, e dossier inviato al ministero.

LE PAROLE DI DI MAIO

E nelle ultime ore è giunta la mossa a sorpresa di Confindustria, verso la condivisone della mobilitazione indetta da Fiom, Fim, Uilm e Usb se Luigi Di Maio non dovesse optare per il via libera ad ArcelorMittal, sottolinea Il Fatto Quotidiano. E il ministro ha commentato: "É chiaro che da questo esito dipenderà la procedura di annullamento in autotutela perché, oltre al fatto che quella gara sia illegittima, ed è assodato, ci deve essere un interesse pubblico concreto e attuale per annullarla. Da questa concertazione verranno fuori delle occasioni di discussione sia sul piano ambientale che occupazionale che potranno migliorare le condizioni dello stabilimento. E’ una corsa contro il tempo, perché il 15 scade tutto. Mi è stato chiesto di risolvere in tre mesi quello che per sei anni non avevano fatto quelli di prima".

