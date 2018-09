DOMENICA, STOP NEGOZI APERTI: PROPOSTA LEGA-M5S/ Governo, solo 8 giorni l'anno: Confesercenti “Sostegno a ddl"

Domeniche con negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5s, "solo 8 aperture all'anno". Iter di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni

06 settembre 2018 - agg. 06 settembre 2018, 19.35 Niccolò Magnani

Negozi chiusi la domenica? (LaPresse)

La maggioranza, ancora una volta compatta (anche se la proposta arriva da esponenti della Lega), si muove per dare uno stop deciso alle aperture domenicale dei negozi con un apposito ddl. L’esecutivo insomma si prepara a intraprendere quella che, viste le premesse, si prospetta una vera e propria battaglia sul fronte delle liberalizzazioni, con gli esercenti che avranno un limite di sole otto aperture domenicali nel corso dell’anno (di cui quattro nel mese di dicembre). La proposta è arrivata dalla 46enne deputata del Carroccio, Barbara Saltamartini, che l’ha presentata in Commissione Attività Produttive e che prevede, inoltre una revisione della regolamentazione degli orari di apertura, con le relative deroghe in determinati giorni e zone del territorio. La proposta di legge può quindi cominciare il suo iter alla Camera: “Tuteleremo chi lavora nei centri commerciali e i piccoli negozianti che sono distrutti dalla grande distribuzione” ha spiegato Giorgia Andreuzza, capogruppo della Lega in Commissione, e a stretto giro di posta la posizione di Confesercenti che, in una nota, ha spiegato di apprendere “con soddisfazione” la notizia della proposta di legge che darebbe “un segnale a migliaia di italiani, imprenditori e lavoratori, che aspettano un intervento correttivo sulla deregulation totale oggi in vigore”. (agg. di R. G. Flore)

CHIUSURA DOMENICALE DEI NEGOZI

Il Governo Lega-M5s tira dritto verso uno dei temi affrontati in campagna elettorale tanto dal Carroccio quanto dai grillini: si va verso la modifica della norma che consente a negozi e supermercati di restare aperti senza alcuna restrizione alla domenica. Un iter annoso che porta dentro plurimi ambiti di discussione - dal fronte sociale a quello religioso fino a quella strettamente economico - arriva ora sul tavolo del Governo gialloverde che intende mettere mano al decreto “Salva Italia” dell’esecutivo Monti: l’obiettivo, di fatto, è quello di combattere quelle liberalizzazioni sul fronte attività produttive, proprio come le chiusure domenicali nei negozi e centri commerciali sul territorio. «Si va verso le chiusure festive e domenicali con possibilità di alcune deroghe che verranno definite nelle prossime settimane», ha spiegato in Commission Attività Produttive della Camera, dove ha presentato un iter per rivedere il “Salva Italia”, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Michele Dell’Orco (Movimento 5 Stelle).

IMPRENDITORI NON CONVINTI

«Tuteleremo chi lavora nei centri commerciali e i piccoli negozianti distrutti dalla grande distribuzione», ha poi aggiunto ancora il deputato grillino, intenzionato a dar atto all’accordo siglato in Contratto di Governo anche con la Lega. «La Lega ha incardinato in commissione Attività produttive della Camera la proposta di legge, a prima firma Saltamartini, che disciplina gli orari di apertura degli esercizi commerciali», ha chiarito Giorgia Andreuzza, capogruppo della Lega in commissione. Secondo il governo gialloverde, le liberalizzazioni di Monti non hanno prodotto gli effetti sperati, «Occorre dunque una rivisitazione della normativa che da una parte non penalizzi il commercio, in particolare quello di prossimità e le botteghe storiche e, dall’altra, restituisca ai cittadini e alle famiglie una dimensione socio-economica più a misura d’uomo, riscoprendo il gusto e il valore della domenica e delle festività» ha spiegato ancora Andreuzza. Non sono per niente convinti, in tutto questo, gli imprenditori che vedono possibilità di perdite economiche e sconvolgimenti degli orari produttivi: i commercianti e le organizzazioni di categoria temono perdite fino a 400mila posti di lavoro e si stanno già preparando per discutere e opporsi il più possibile all’idea lanciata da Lega e M5s. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, «L’obbligo di chiusura domenicale e festiva non si applica agli esercizi commerciali di località turistiche, di montagna e balneari per i quali l’orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo».

