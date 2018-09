Ponte Genova, nomi 20 indagati per crollo Morandi/ Castellucci, ad Autostrade: “responsabili ma no colpe”

Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati "per atto dovuto". Ultime notizie, Pm Cozzi "Autostrade responsabili, non colpevoli". I nomi, le accuse e le novità di giornata

07 settembre 2018 - agg. 07 settembre 2018, 12.54 Niccolò Magnani

Genova, crollo ponte Morandi

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra gli indagati del Ponte Morandi figurano anche il professor Antonio Brencich - ex membro Commissione Mit, dimissionario a fine agosto - e Mario Servetto, anche lui nello stesso comitato tecnico del Provveditorato delle opere pubbliche che secondo le tesi della Procura di Genova, nello scorso febbraio diede parere “positivo” al progetto di «retrofitting del viadotto presentato da Autostrade». Intervistato da La Stampa e il Secolo XIX, parla anche l’ad di Autostrade Giovanni Castellucci, indagato anche lui nella strage del Morandi: «Il ponte era affidato a noi ed è crollato. Ma la colpa presuppone comprensione delle cause, che dovranno essere accertate al meglio», un po’ come disse ieri proprio il pm Cozzi che riteneva Autostrade per ora “responsabile” ma non ancora “colpevole”, prima degli opportuni accertamenti.

OGGI VERTICE PIANO-TOTI-AUTOSTRADE

Altra giornata cruciale quella di oggi per il futuro del viadotto Morandi di Genova. Nella sede della regione Liguria, come riferito da Primocanale.it, si terrà un importante vertice a cui presenzieranno il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, l'amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, l'architetto Renzo Piano, e infine, l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono. Al centro degli argomenti di discussione, i tempi che serviranno per abbattere il noto ponte, e nel contempo, i progetti e le tempistiche in vista della realizzazione del nuovo viadotto, disegnato dall’archistar Renzo Piano. Ieri, quest’ultimo si è espresso nuovamente sulla vicenda, dicendo: «Genova è una città portuale, dinamica. Mi piacerebbe che a costruire il nuovo ponte fosse chi costruisce navi». Fincantieri ha ovviamente accolto con piacere tali dichiarazioni: «Il riferimento a Fincantieri fatto dall'architetto Renzo Piano – le parole dell’ad Bono - che presentando la sua idea di ponte aveva detto che per la costruzione avrebbe voluto un cantiere che costruiva navi, è stato un onore. Lo consideriamo come un riconoscimento che non sempre ci viene dato». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ECCO I PRIMI 20 INDAGATI

Ieri la Procura di Genova ha emesso le prime 20 notifiche per indagini a carico di diversi tecnici, ingegneri e responsabili delle società che avevano a che fare con il Ponte Morandi prima del tragico crollo del 14 agosto scorso. Oggi, grazie alle fonti riportate da Repubblica, sono usciti anche i primi nomi di quelle persone che sono ritenute coinvolte con diverse ipotesi di reato, appartenenti a società come Autostrade per l’Italia, Spea, il Provveditorato e l’Unità di vigilanza del Mit. Per Aspi, riportano i colleghi di Repubblica, ci sono ben 8 dirigenti: l’ad Giovanni Castellucci, il direttore del Primo Tronco di Genova Stefano Marigliani e i suoi sottoposti Paolo Strazzullo e Riccardo Rigacci. Non solo, appaiono anche il direttore centrale Operation Paolo Berti, «Michele Donferri (direttore delle Manutenzioni), Mario Bergamo (l’ex direttore delle manutenzioni di Autostrade che per primo nel 2015 ritenne necessario l’intervento sul Morandi) e Massimo Meliani (responsabili ponti e gallerie)». Coinvolti anche tre ingegneri del Provveditorato e uno dell’Ufficio Ispettivo, tra cui il provveditore Roberto Ferrazza (ex presidente della Commissione Mit, allontanato proprio perché in “odore” di indagine) e i collaboratori Salvatore Bonaccorso e Giuseppe Sisca, oltre a Carmine Testa, capo dell’Ufficio ispettivo.

PM, “AUTOSTRADE RESPONSABILI, NON COLPEVOLI”

Come ha spiegato ieri il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, l’inserimento dei nominativi nel registro degli indagati «è un atto dovuto per consentire alle persone indagate di potersi difendere ma anche per organizzare al più presto un incidente probatorio che consentirà una accelerazione delle indagini e forse un “allungamento” dell’elenco delle persone coinvolte». Questo significa che al momento, come ovvio che sia in tutti i processi e le indagini che si rispettino, non vi sono già dei “colpevoli” bensì dei responsabili in ruoli chiave che vengono per questo motivo considerati in “ipotesi di reato” per quanto avvenuto di tragico sotto quel ponte ormai diverse settimane fa. «A breve chiederemo anche l’incidente probatorio - ha dichiarato ancora Cozzi - l’iscrizione viene fatta proprio contestualmente per la necessità di effettuare un atto garantito».

