SILVIA CAVALLI, MORTA L'EX CONSIGLIERA DELLA/ Ultime notizie, Chiari, l'addio di Matteo Salvini

Silvia Cavalli, morta l'ex consigliera Lega. Ultime notizie, il leader del carroccio, Matteo Salvini, in lutto: “Hai vinto comunque tu”. Il messaggio pubblicato su Twitter

07 settembre 2018 - agg. 07 settembre 2018, 12.37 Davide Giancristofaro Alberti

Il tweet di Salvini in ricordo di Silvia

Originaria di Chiari in provincia di Brescia, Silvia Cavalli era stata consigliere comunale. Malata da tempo nonostante la giovane età, 31 anni, si era recata lo stesso al comizio di Matteo Salvini a Pontida. Tutta la città, al di là degli schieramenti politici, è oggi in lutto. Come ogni piccolo centro, Silvia Cavalli era conosciuta da molti che erano rimasti colpiti dalla sua forza e serenità nonostante la malattia mortale (Agg. Paolo Vites)

LA MORTE DI SILVIA CAVALLI

Grave lutto in casa Lega. Nelle scorse ore si è infatti spenta Silvia Cavalli, 31enne ex consigliera, nonché giovane militante del partito. Un male incurabile se l’è portata via, nonostante la stessa abbia combattuto fino alla fine con grinta e tenacia. La ragazza era originaria di Chiari, noto paese in provincia di Brescia, e la notizia della sua morte ha lasciato un profondo vuoto nella comunità locale, visto che chi la conosceva la descriveva come una ragazza solare, sorridente e attiva. Consigliere a Brescia con l’amministrazione Mazzatorta, era una leghista convinta, e più volte la si è vista a Pontida vicino al leader Matteo Salvini.

IL MESSAGGIO DI ADDIO DI SALVINI

E il numero uno del Carroccio, che in questi giorni era andata a trovare la ragazza, ha voluto pubblicare un messaggio struggente su Twitter, per ricordarla: «Buon viaggio SILVIA – si legge -hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto. Anzi, no. Hai vinto TU, ha vinto il tuo sorriso. Un abbraccio bresciana, continua ad aiutarci da Lassù, sappi che manterrò la promessa che ti ho fatto: non mollerò, MAI». Silvia Cavalli era molto conosciuta anche per via della sua attività commerciale in città.

© Riproduzione Riservata.