Lotto/ Estrazioni 10eLotto e Superenalotto, numeri vincenti 8 settembre 2018: i ritardatari ‘cronici’

Estrazione del Lotto e Superenalotto del 8 settembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.108/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

09 settembre 2018 - agg. 09 settembre 2018, 11.30 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

La vetta della classifica dei numeri ritardatari non è cambiata dopo l'ultima estrazione del Lotto. Il massimo ritardatario è ancora l'82 su Firenze, che è arrivato a quota 162 turni a vuoto. E non è cambiata neppure la lista degli inseguitori, costituita da tre centenari. Il primo, che quindi è al secondo posto, è il 18 su Venezia che di assenze ne ha fatte registrare 139 dopo il concorso del sabato. Sul gradino più basso del podio c'è il 54 su Torino, che manca da 128 estrazioni. Al quarto posto invece c'è il 9 su Venezia, che invece non si vede da 127 concorsi. La top five si completa con un numero che si prepara ad entrare in tripla cifra di ritardo: è il 27 su Genova, che è a quota 99 assenze. Per quanto riguarda gli ambi delle serie classiche più ritardatari segnaliamo, come riportato da Agipronews, che la decina 40-49 su Milano e la 70-79 su Genova non si vedono da 40 estrazioni, mentre la cadenza 0 su Torino manca da 84 concorsi; infine la figura 1 su Torino è assente da 53 turni. (agg. di Silvana Palazzo)

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

La fuga del Jackpot del Superenalotto prosegue dopo l'estrazione di sabato 8 settembre. Nessuno ha infatti realizzato il “6”, quindi per il prossimo appuntamento la sestina vincente avrà un valore di 36,9 milioni di euro. E così sarà il premio in palio più alto in Europa. Ma non tutti i giocatori del Superenalotto sono andati in “bianco”. Possono festeggiare infatti coloro che hanno realizzato i sette “5” da 27mila euro ciascuno. Più ricco è il premio di chi ha realizzato il “4 stella”: parliamo di 33mila euro per due schedine vincenti. Niente male neppure il bottino riservato a chi ha realizzato il “3stella”: sono 102 in questo caso le schedine fortunate, ognuna delle quali vale 2.805,00 euro. Per provare a fare tris di Jackpot del Superenalotto per quanto riguarda il 2018 bisogna aspettare la prossima settimana: il premio di prima categoria è stato infatti centrato due volte da inizio anno. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI!

I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi sono oramai noti. Il momento è giusto per capire se qualcuno di voi lettori è diventato finalmente milionario. Sarebbe un bel regalo di fine estate sbancare il jackpot del Superenalotto, ma anche il Lotto e il 10eLotto sono concorsi da non sottovalutare e che potrebbero regalare anche molte emozioni.

Estrazione 10eLotto n°108 del 08/09/2018

5 - 7 - 8 - 12 - 14 - 20 - 21 - 22 - 25 - 28 - 30 - 34 - 49 - 53 - 57 - 69 - 72 - 80 - 86 - 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 20

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 20 - 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 108 del 08/09/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

59 32 39 86 25 7

NUMERO JOLLY

27

SUPERSTAR

81

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°108 del 08/09/2018 NAZIONALE 47 61 30 25 43 BARI 20 87 49 77 51 CAGLIARI 28 8 86 54 9 FIRENZE 34 7 57 77 42 GENOVA 87 21 55 57 68 MILANO 12 22 69 61 39 NAPOLI 5 53 57 19 66 PALERMO 21 72 45 56 79 ROMA 14 25 40 20 36 TORINO 30 5 19 13 23 VENEZIA 80 69 82 6 83

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI

Nella parte alta della "classifica" dei numeri ritardatari del Lotto non cambia nulla in vista dell'estrazione di oggi, sabato 8 settembre 2018. Anche giovedì scorso ha continuato a nascondersi bene alla Dea bendata il numero 82 sulla ruota di Firenze, primatista assoluto con 162 concorsi di assenza consecutiva fra gli estratti. Alle sue spalle continua a non presentarsi imperterrito anche il numero 18 sulla ruota di Venezia, assente per quanto gli riguarda 138 turni ininterrotti. Terzo e quarto posto rispettivamente per il numero 54 sulla ruota di Torino (127 assenze) e per il numero 9 sulla ruota di Venezia (126). Ormai sempre più vicino all'ingresso nell'esclusivo "club dei 100" il numero 27 sulla ruota di Genova (98 concorsi di assenza fra gli estratti), mentre si avvicina anche il numero 78 sulla ruota di Cagliari (96). (agg. di Dario D'Angelo)

NUOVA ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto, Superenalotto e 10eLotto ritornano con l'ultimo concorso della settimana. Il mese di settembre è iniziato alla grande per tutti gli appassionati della Sisal e promette altri premi in occasione della nuova estrazione. Com'è andato il precedente appuntamento? Ancora una volta è la statistica ufficiale ad offrirci informazioni utili sull'andamento delle vincite. In testa contro il rivale, il Lotto vede in prima posizione un giocatore di Napoli che ha centrato 124.500 euro grazie ad una quaterna sulla ruota partenopea. 21.660 invece per un appassionato di Genova grazie ad una quaterna su Tutte le ruote e l'aggiunta di Lottopiù. Al terzo posto un vincitore della provincia di Cagliari, di Sarroch, grazie ad un premio da 14.250 euro ottenuto con un terno su Cagliari. Nel 10eLotto primeggia invece un giocatore di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, che ha centrato un premio da 15 mila euro grazie a sette numeri con opzione Doppio Oro. Sei numeri invece per tre giocatori di Sarnico, in provincia di Bergamo, Beinasco, in provincia di Torino e Verbania. Il premio è di 6 mila euro grazie ad un Doppio Oro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

35,9 milioni di euro: questo il valore del Jackpot, che si prepara ad una nuova estrazione del SuperEnalotto. Un'attesa che ovviamente riguarda anche tutti i giocatori e appassionati della Sisal, che non vedono l'ora di scoprire i numeri vincenti del concorso di oggi. L'ultimo appuntamento ha permesso alle quote maggiori di risollevarsi, in seguito ad un forte crollo registrato ad inizio settimana. Il premio del 5 ha superato infatti i 52 mila euro, centrato da tre giocatori. Il 4+ non è stato invece indovinato, mentre 75 appassionati hanno realizzato i 3.030 euro in premio offerti dal 3+. Sale in modo significativo il bottino del 4, del valore di 421,03 euro e con 384 vincitori. I tagliandi che hanno imbroccato i 30,30 euro del 3 sono stati invece 15.952, mentre 275.003 giocatori hanno realizzato i 5,44 euro abbinati alla vincita del 2. Passiamo quindi alle quote SuperStar più piccole, che come sappiamo sono abbinate ad un premio standard. 100 euro per i 1.001 giocatori che hanno indovinato il 2+, mentre 10 euro a testa per i 6.758 vincitori che hanno realizzato l'1+. Infine 5 euro per i 15.377 appassionati che hanno centrato lo 0+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto sta per regalarci i nuovi numeri vincenti: manca pochissimo alla nuova estrazione e molti giocatori devono ancora compilare la schedina. Per alcuni trovare i numeri da giocare non è affatto semplice ed anche per questo preferiscono rivolgersi al caso oppure alla smorfia napoletana. Quest'ultimo metodo del resto è il preferito della nostra Rubrica, che anche oggi vi propone una combinazione da giocare per evitare di rimanere esclusi dal concorso a premi. Partiamo dalla news: le coincidenze spesso sono viste come un vero e proprio segnale dell'universo. C'è chi crede al Karma e chi invece preferisce pensare ad una casualità costante. Sembra che alla fine del 1800, un certo Henry Ziegland abbia scelto di lasciare la sua ragazza prima che diventasse sua moglie, provocandone il suicidio. Alla ricerca di vendetta, il fratello della ragazza ha cercato di uccidere Ziegland ed infine si è ucciso. Il bersaglio tuttavia è sopravvissuto grazie ad un albero, che ha accolto il proiettile. 20 anni più tardi, Ziegland è morto proprio grazie a quel bossolo, dopo aver cercato di far saltare l'albero con la dinamite. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'albero, 40, l'esplosione, 86, il destino, 30, la vendetta, 4, e il tempo, 74. Come Numero Oro scegliamo invece il corso, 71.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo in attesa di scoprire i numeri vincenti del SuperEnalotto e ovviamente che cosa succederà al Jackpot. La sestina più fortunata del gioco della Sisal sembra avere dalla sua parte la strategia necessaria per sfuggire alle ambizioni di tutti gli appassionati. I giocatori non sono però disposti a frenare i propri desideri ed anche per questo l'estrazione di oggi diventa ancora più importante. La possibilità di vincere il montepremi è collegata comunque ad una grande difficoltà: cosa farne del bottino? Spazio ad iniziative e progetti, come quello di KickStarter che la nostra Rubrica ha selezionato per voi. Abbiamo scelto di parlarvi di Smark Translator, un dispositivo intelligente in grado di tradurre fino a 37 lingue diverse in tempo reale. Un vero vantaggio per chi non conosce una determinata lingua ed ha bisogno di parlare con qualcuno. Per esempio in caso di viaggi o riunioni improvvise: Smark Translator fornisce la risposta giusta al momento giusto. 33 giorni di tempo ancora per l'asta, con un goal già ampiamente raggiunto.

© Riproduzione Riservata.