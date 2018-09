NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA? OCCUPAZIONE A RISCHIO/ Ultime notizie, migliaia di posti di lavoro in bilico

Negozi chiusi la domenica? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti

08 settembre 2018 - agg. 08 settembre 2018, 8.16 Silvana Palazzo

Negozi chiusi la domenica? (Foto: LaPresse)

L’occupazione è a serio rischio nel caso in cui i negozi dovessero rimanere chiusi la domenica. E’ questo l’allarme lanciato nelle scorse ore da Domenico Gradara, presidente di Federdistribuzione, associazione della grande distribuzione. Come riferito dall’agenzia Ansa, ha spiegato: «La domenica è il secondo giorno della settimana per fatturato», e il settimo giorno della settimana vi sono circa 12 milioni di persona di media che fanno acquisti. Pensiero simile quello di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori: «E' paradossale – dice - pensare alle chiusure domenicali», pubblicando tra l’altro i dati istat sulle vendite, che vedono un netto calo rispetto agli scorsi anni, anche nel periodo dei saldi. «Diventa una priorità per il Governo – aggiunge e chiude - concentrare le poche risorse pubbliche per aumentare il reddito disponibile di chi fatica ad arrivare alla fine del mese, invece di voler ridurre le tasse anche a chi sta meglio». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA?

Lo stop all'apertura domenicale divide. Il governo pensa alla revisione delle liberalizzazioni di Monti sugli orari di apertura degli esercizi commerciali e il dibattito si infiamma. C'è chi lancia l'allarme sulle ripercussioni per consumi e lavoro, e chi invece già esulta alla notizia che il governo M5s-Lega ha avviato l'iter per arrivare alla chiusura dei negozi alla domenica. E il mondo del commercio è diviso a sua volta. I piccoli esercizi sono contrati alle liberalizzazioni sulle aperture volute nel 2013 da Monti, mentre la grande distribuzione le difende. Di certo comunque al momento non c'è nulla, perché le proposte sono diverse. Quella della Lega è più restrittiva: punta solo su 8 aperture l'anno tra domeniche e festivi, mentre quella del Movimento 5 Stelle ne prevede una al mese. Nel dibattito intervengono anche i consumatori. Per Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori (Unc), «è paradossale pensare alle chiusure domenicali», soprattutto in un momento di crisi nera per il commercio.

NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA? LE PROPOSTE DI M5S E LEGA

Sono due le proposte di revisione della disciplina degli orari dei negozi che sono state presentate in Commissione attività produttive alla Camera. Una ha Barbara Saltamartini della Lega come primo firmatario, l'altra Davide Crippa del Movimento 5 Stelle. Nella prima versione sono le regioni che, dopo aver sentito gli enti locali, mettono a punto il calendario. Le uniche deroghe concesse sono quattro domeniche di dicembre e altri quattro giorni - tra domeniche e festivi - nel corso di un anno. Nella versione pentastellata invece spetta sempre alle regioni il compito di stabilire le nuove regole prevedendo turni tra i negozi che però non potranno essere aperti per più di una domenica al mese. Ma queste due non sono comunque le uniche proposte all'esame dei deputati: c'è un provvedimento firmato da Gianluca Benamati del Pd che riproduce il testo unico, e dunque su cui si era registrato un consenso trasversale, approvato a Montecitorio proprio nella scorsa legislatura.

