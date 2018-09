Toninelli e Di Maio contro Toti: "Pensi a sfollati Genova"/ Ponte Morandi, la replica: "Mit colabrodo”

Genova, scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"

09 settembre 2018 - agg. 09 settembre 2018, 18.10 Niccolò Magnani

Ponte Genova, scontro Toti-Toninelli (LaPresse)

Non si placa lo scontro fra il ministro Danilo Toninelli e il governatore della Liguria Giovanni Toti. Il titolare del Mise, dopo aver attaccato il commissario per l'emergenza con un post su Twitter ha rincarato la dose in un'intervista in cui ha preso di mira la condotta della Regione nei confronti degli sfollati per il crollo del ponte Morandi di Genova. Secondo Toninelli, "non c'è alcun contrasto con le autorità regionali, c'è semplicemente il presidente Toti che, purtroppo, invece di fare il commissario per l'emergenza e quindi impegnarsi al massimo per ridare nuovi alloggi agli sfollati e farli entrare per qualche ora nelle abitazioni per prendere gli effetti personali, sta facendo politica sul caso Genova". Come riferito da Primo Canale, la replica dell'esponente di Forza Italia non si è fatta attendere:"Il ministero delle Infrastrutture in questa vicenda si dimostra un colabrodo, credo che la Regione e il Comune Genova debbano essere protagonisti. E questo rientra anche nel percorso delle richiesta di più autonomia. Se Toninelli leggesse le relazioni saprebbe che stiamo lavorando con tempi mai sperimentati in questo paese. Se le persone non possono rientrare nelle case per recuperare i loro effetti personali è perché le case non sono sicure, quella è area rossa. Stiamo predisponendo un monitoraggio della struttura del ponte come il ministro sa bene". (agg. di Dario D'Angelo)

TOTI, "200 FAMIGLIE SU 250 GIA' SISTEMATE"

Un Giovanni Toti ancora scatenato, questa volta intervenendo dal Forum Ambrosetti di Cernobbio: risponde a Di Maio e Toninelli e a tutti quelli che nel Movimento 5 Stelle contestano la linea “critica” del Commissario e Governatore contro il Ministero dei Trasporti sul fronte demolizione & ricostruzione. «Devo pensare alle case degli sfollati? Bene, sono quasi tutte assegnate: Su 250 famiglie, circa 200 sono già sistemate in alloggi pubblici o con il contribuito di assistenza. Quello che dovevamo fare come Regione, Comune e Commissario lo stiamo facendo». Poi inevitabile a quel punto il contrattacco, riconfermando quanto detto anche nelle ultime ore: «Credo che in questa situazione, con il Mit che è un colabrodo e uno degli anelli deboli, Regione e Comune di Genova debbano essere protagonisti di questa fase. Mi sembra che Toninelli dovrebbe preoccuparsi di altro invece che di quello che fa Toti. Si occupi del suo ministero, visto che la composizione della commissione del Mit è piuttosto complicata e i commissari ruotano più rapidamente che giocatori in una partita di calcio», spiega Toti riferendosi ovviamente alle dimissioni di Santoro dalla commissione Mit.

SCONTRO TOTI-TONINELLI

Di certo le polemiche, davanti ad una tragedia immane come quella di Genova sul ponte Morandi, non aiutano ad uscire dalla crisi e dai primi ritardi per la demolizione di quel che rimane del viadotto crollato: però le stesse polemiche continuano, non si placano e vedono ancora una volta il Governatore e Commissario Straordinario Giovanni Toti con i Ministri del Movimento 5 stelle, Di Maio e Toninelli. Dopo le nuove critiche del Governo su Autostrade e sul progetto di ricostruzione, il Presidente della Regione Liguria sbotta e dichiara da Genova «Io non voglio fare polemiche, la mia unica richiesta al governo è facciamo in fretta». È immediata la replica del Ministro Toninelli che sui social rilancia, «Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio. Non faccia politica su #Genova. Autostrade sborserà il danaro, come suo dovere, ma non ricostruirà il ponte che ha fatto crollare». Non poteva a quel punto rimanere in silenzio il Commissario, attaccato così dal titolare del Ministero che tra l’altro ha al suo interno alcuni indagati proprio per il crollo del ponte Morandi: «Mi sembra che Toninelli dovrebbe preoccuparsi di altro da quello che fa Toti, si occupi del suo ministero, visto che la composizione della commissione del Mit è piuttosto complicata e i commissari ruotano più rapidamente che giocatori in una partita di calcio».

QUI LE ULTIME NOTIZIE SULL’INCHIESTA DEL PONTE MORANDI

DI MAIO RILANCIA: “NON SARÀ AUTOSTRADE A RICOSTRUIRE IL PONTE”

Non solo, Toti in maniera ancora più esplicita attacca il Ministero dei Trasporti spiegando come «si sta mostrando come un colabrodo ed è uno degli anelli deboli di questa vicenda». Di contro, a margine della Fiera del Levante di Bari, il vicepremier Di Maio “difende” il proprio collega grillino e ribadisce la linea del Governo (è anche quella della Lega?), «Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare. Per quanto ci riguarda il ponte Morandi lo deve ricostruire un'azienda di Stato come Fincantieri, perché dobbiamo monitorare cosa si farà». Il commento immediato subito dopo, però, è ancora di Toti che “punzecchia” il leader M5s «Più che brutte sorprese per Autostrade, Di Maio dia buone notizie ai genovesi. Credo che farebbe meglio il suo lavoro», per poi concludere «pretendo che polemiche politiche e i contenziosi giudiziari non ritardino neanche per mezz'ora i lavori del cantiere che partiranno dopo il dissequestro».

© Riproduzione Riservata.