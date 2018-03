Liguria, allerta meteo arancione/ Previsioni, rischio nubifragi su Genova e Levante

Liguria, allerta meteo arancione, previsioni: rischio nubifragi su Genova e Levante. Nella regione ligure forti piogge che potrebbero divenire ancora più intense nelle prossime ore

Maltempo previsto in Liguria nelle prossime ore

Un’altra domenica all’insegna del maltempo, quella iniziata da qualche ora a questa parte. Dopo il freddo e il gelo che si sono abbattuti sulla nostra penisola negli scorsi giorni, oggi toccherà alle piogge farla da padrone, soprattutto al nord e al centro del Bel Paese. Fra le regioni maggiormente interessate, vi è la Liguria, zona molto delicata per via dei suoi molteplici corsi d'acqua nonché della sua conformità. Stando al bollettino emerso nelle scorse dall’Arpal, il centro meteorologico, sulla Liguria vi è un’allerta arancione per piogge diffuse e temporali, soprattutto nella zona centrale, Genova compresa, fino al levante. Inizialmente si parlava di un’allerta di colore giallo, ma le nuove previsioni hanno innalzato il livello di “pericolosità” in metà del territorio ligure. Per questo motivo, la partita in programma allo stadio Marassi potrebbe essere a rischio.

GENOA-MILAN A RISCHIO?

Alle ore 18:00 è infatti di scena la sfida fra i padroni di casa del Genoa e gli ospiti del Milan, posticipo della 28esima giornata di campionato di Serie A, e la situazione verrà attentamente monitorata nelle prossime ore, per cercare di capire se la gara si disputerà o meno. L’allerta dovrebbe cessare alle ore 16:00 di oggi pomeriggio, quindi in tempo per la gara, ma nulla sarà da lasciare al caso, anche perché eventuali nubifragi previsti su quelle zone potrebbero andare a inzuppare fin troppo il manto erboso dello stadio Marassi, compromettendo quindi il regolare svolgimento del match. «Aumenteranno le precipitazioni rispetto ai modelli precedenti - dicono i previsori Arpal - si tratta di un corpo nuvoloso importante il cui transito darà origine a piogge significative, diffuse con cumulate elevate e localmente sarà possibile misurare valori di precipitazione anche molto elevati».

