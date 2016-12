TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Marche, Macerata 2.4 M: continua lo sciame sismico (dati INGV in diretta, 23 dicembre 2016, ore 1:55)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 2.4 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 23 DICEMBRE 2016) - Nella notte c'è stata un'altra scossa in provincia di Macerata nelle Marche che ha alimentato quello che è un vero e proprio sciame sismico. La scossa in questione è arrivata alle 21.26 per una Magnitudo di 2.4. Il terremoto è stato localizzato alle seguenti coordinate: 42.91 latitudine e 13.18 longitudine. L'ipocentro poi è stato localizzato a nove chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Castelsantangelo sul Nera (MC); Ussita (MC); Visso (MC); Bolognola (MC); Montemonaco (AP); Preci (PG); Acquacanina (MC); Montefortino (FM); Fiastra (MC); Montegallo (AP); Norcia (PG); Fiordimonte (MC); Amandola (FM); Sarnano (MC); Monte Cavallo (MC); Arquata del Tronto (AP); Pieve Torina (MC); Pievebovigliana (MC) e Comunanza (AP). Oltre a questa ci sono state altre sette scosse in provincia di Macerata con la più forte che è stata di 2.6 nella mattinata.

TERREMOTO OGGI AL CONFINE TRA SVIZZERA, FRANCIA E ITALIA: TRE SCOSSE DA 2.5 M E 3.1 M (DATI INGV IN TEMPO REALE, 23 DICEMBRE 2016) - Nella giornata di ieri abbiamo assistito anche a tre scosse al confine tra Italia, Francia e Svizzera che hanno portato a diverse preoccupazioni. Il primo terremoto è stato avvertito alle ore 16.04 tra Italia e Francia da 2.5 Magnitudo. Il secondo e il terzo poi ci sono stati alle 20.25 e e 20.50 rispettivamente di 2.5 e 3.1. Tutti e tre gli eventi si sono comunque verificati più o meno nello stesso punto tanto che le coordinate sono all'incirca le stesse: 46.28 latitudine e 6.84 longitudine. L'ipocentro poi si è mosso tra gli otto e i sei chilometri dalla superficie terrestre. Il tutto si è verificato a ovest della Liguria nei pressi di Nizza. Delle scosse che comunque sono state tenute sotto controllo senza creare fortunatamente tanti problemi. Staremo a vedere se questa situazione saràsotto controllo anche nella giornata di oggi.

