TERREMOTO OGGI/ Ultime scosse Marche: doppio sisma M 3.5 in provincia di Macerata (dati INGV in diretta, 26 dicembre 2016, ore 21:00)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA M 3,5 IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 DICEMBRE 2016, ORE 21:00) - La serata di oggi, 26 dicembre 2016, viene segnata da una forte scossa nelle Marche in provincia di Macerata. La scossa aveva un ipocentro a otto chilometri di profondità dalla superficie terrestre ed è stata localizzata alle seguenti coordinate: 42.92 latitudine, 13.20 longitudine. Il terremoto aveva una Magnitudo di ben 3.5. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Castelsantangelo sul Nera (MC); Ussita (MC); Bolognola (MC); Visso (MC); Montemonaco (AP); Montefortino (MC); Acquacanina (MC); Fiastra (MC); Amandola (FM); Montegallo (AP); Preci (PG); Sarnano (MC); Fiordimonte (MC); Norcia (PG); Comunanza (AP); Pievebovigliana (MC); Monte Cavallo (MC); Pieve Torina (MC); Arquata del Tronto (AP) e Gualdo (MC).

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, DOPPIA SCOSSA M 2.0 IN PROVINCIA DE L'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 DICEMBRE 2016, ORE 16:20) - Continua lo sciame sismico in Abruzzo in provincia de L'Aquila. Ci sono state due scosse tra le 16.45 e le 17.35 entrambe di Magnitudo 2.0. Le scosse sono avvenute entrambe alle seguenti coordinate: 42.57 latitudine e 13.28 longitudine. L'ipocentro delle scosse è stato rilevato a undici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Montereale (AQ); Amatrice (RI); Capitignano (AQ); Campotosto (AQ); Cittareale (RI); Cagnano Amiterno (AQ); Accumoli (RI); Borbona (RI); Barete (AQ); Pizzoli (AQ); Posta (RI); Crognaleto (TE) e Cortino (TE).

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA M 3.2 IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 DICEMBRE 2016, ORE 16:20) - La terra continua a tremare in centro Italia. Nel primo pomeriggio un terremoto è stato rilevato nelle Marche dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.2 avvenuta in provincia di Macerata alle ore 14:44:03 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.97, 13.15 ad una profondità di 8 km. Questi sono i comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma: Ussita MC Visso MC Acquacanina MC Bolognola MC Fiastra MC Fiordimonte MC Castelsantangelo sul Nera MC Pieve Torina MC Pievebovigliana MC Monte Cavallo MC Preci PG Sarnano MC Muccia MC Montefortino FM Montemonaco AP Amandola FM Cessapalombo MC Gualdo MC Camerino MC Serravalle di Chienti MC Caldarola MC. Pochi minuti prima, alle ore 14:27:30, era stata rilevata una scossa di terremoto oggi anche in Abruzzo. Il sisma è stato registrato con una magnitudo 2.2 sulla scala Richter in provincia di Ascoli Piceno. Queste sono le coordinate geografiche della scossa: latitudine 42.76, longitudine 13.24 e ipocentro a una profondità di 11 km. Ecco i comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma: Arquata del Tronto AP Accumoli RI Montegallo AP Norcia PG Acquasanta Terme AP Amatrice RI Cittareale RI Castelsantangelo sul Nera MC Montemonaco AP Cascia PG.

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA E ABRUZZO, DUE SCOSSE M 2.1 IN PROVINCIA DI PERUGIA E L'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 DICEMBRE 2016, ORE 13:15) - Due scosse di terremoto oggi sono state registrate anche in Umbria e Abruzzo. A rilevarle è stato, come sempre, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dalla sala sismica di Roma. Entrambe le scosse di terremoto sono state rilevate con una magnitudo 2.1 sulla scala Richter. L'ultima è avvenuta in provincia di Perugia alle ore 11:43:40 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.81, 13.13 ad una profondità di 12 km. I comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma sono: Norcia PG Castelsantangelo sul Nera MC Preci PG Visso MC Arquata del Tronto AP Ussita MC Cascia PG Accumoli RI Montegallo AP Cerreto di Spoleto PG Montemonaco AP Sellano PG Poggiodomo PG. Poco prima una scossa della stessa magnitudo era stata registrata in provincia de L'Aquila. Il sisma era stato rilevato alle ore 11:37:56 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.56, 13.3 ad una profondità di 9 km. E in questo caso i vari comuni situati entro 20 km dall'epicentro del terremoto erano: Capitignano AQ Montereale AQ Campotosto AQ Amatrice RI Barete AQ Cagnano Amiterno AQ Cittareale RI Pizzoli AQ Borbona RI Crognaleto TE Accumoli RI Posta RI Cortino TE Fano Adriano TE.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCIAME SISMICO IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 DICEMBRE 2016, ORE 11:00) - Ancora scosse di terremoto oggi sono state rilevate in provincia di Macerata: continua quindi lo sciame sismico nelle Marche, secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Una scossa è stata rilevata con magnitudo 2.4 alle ore 06:13:53. Queste le coordinate geografiche di questa scossa di terremoto: latitudine 42.92, longitudine 13.2 e ipocentro a una profondità di 10 km. I comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma sono: Castelsantangelo sul Nera MC Ussita MC Bolognola MC Visso MC Montemonaco AP Acquacanina MC Montefortino FM Fiastra MC Preci PG Montegallo AP Amandola FM Sarnano MC Fiordimonte MC Norcia PG Monte Cavallo MC Pievebovigliana MC Pieve Torina MC Comunanza AP Arquata del Tronto AP Gualdo MC. In seguito è stata rilevata un'altra scossa di terremoto, sempre in provincia di Macerata, con magnitudo 2.2 sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle ore 09:16:29 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.98, 13.14 ad una profondità di 9 km. Per questa scossa i comuni che si trovano entro 20 km dal sisma sono: Ussita MC Visso MC Acquacanina MC Fiastra MC Bolognola MC Fiordimonte MC Castelsantangelo sul Nera MC Pieve Torina MC Pievebovigliana MC Monte Cavallo MC Preci PG Muccia MC Sarnano MC Montefortino FM Montemonaco AP Amandola FM Cessapalombo MC Serravalle di Chienti MC Camerino MC Gualdo MC Caldarola MC Sellano PG.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 2.9 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 DICEMBRE 2016, ORE 9:20) - Scossa di terremoto oggi nelle Marche. La sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha infatti rilevato un sisma di magnitudo 2.9 in provincia di Macerata. La scossa di terremoto è stata registrata alle ore 01:19:31 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.95, 13.14 ad una profondità di 9 km. Questi sono i comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma: Ussita MC Visso MC Castelsantangelo sul Nera MC Bolognola MC Acquacanina MC Fiastra MC Fiordimonte MC Preci PG Monte Cavallo MC Pieve Torina MC Pievebovigliana MC Montemonaco AP Sarnano MC Montefortino FM Muccia MC Norcia PG Amandola FM Sellano PG Montegallo AP. Successivamente è stata rilevata anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 avvenuta nel Tirreno Meridionale. La scossa è stata rilevata alle ore 08:38:48 con queste coordinate geografiche: latitudine 38.47, longitudine 15.42 e ipocentro a una profondità di 154 km.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI 3.0 M IN PROVINCIA DE L'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 DICEMBRE 2016) - La giornata di ieri, Natale, per quanto riguarda la situazione geofisica è stata contraddistinta da uno sciame sismico in provincia de L'Aquila in Abruzzo. Le scosse sono state addirittura undici con la prima alle ore 7.53 e l'ultima alle 21.12 tutte con l'epicentro alle stesse coordinate: 42.57 latitudine e 13.24 longitudine. La scossa più forte si è avvertita attorno alle 17.35 quando il sisma è stato di 3.0 Magnitudo. L'ipocentro in questo caso è stato localizzato a dodici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Campotosto (AQ); Amatrice (RI); Cittareale (RI); Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Borbona (RI); Pizzoli (AQ); Accumoli (RI); Posta (RI); Crognaleto (TE) e Cortino (TE).

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 2.3 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 DICEMBRE 2016) - Nella giornata di ier in tarda serata ci sono state diverse scosse in provincia di Macerata nelle Marche. Abbiamovisto quattro scosse tra le 23.02 e le 23.37. Tutte sono state localizzate attorno alle seguenti coordinate: 43.02 latitudine e 13.01 longitudine. L'ipocentro poi è stato localizzato tra cinque e nove chilometri dalla superficie terrestre. La Magnitudo invece andava da 2.0 a 2.3 con l'intensità che è stata comunque abbastanza costante. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Monte Cavallo (MC); Pieve Torina (MC); Fiordimonte (MC); Pievebovigliana (MC); Muccia (MC); Serravalle di Chienti (MC); Visso (MC); Fiastra (MC); Ussita (MC); Acquacanina (MC); Camerino (MC); Sefro (MC); Preci (PG); Sellano (PG); Bolognola (MC); Pioraco (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC) e Fiuminata (MC).

