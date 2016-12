TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Marche: sisma M 2.9 a Macerata (dati INGV in diretta, 31 dicembre 2016, ora 16:10)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SISMA M 2.9 IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 31 DICEMBRE 2016, ORE 16:10) -Un forte terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter si è verificato alle ore 13:55 di oggi, sabato 31 dicembre 2016, in provincia di Macerata, nelle Marche. La scossa in questione, come riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 42.93 di latitudine e 13.17 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 16 km. L'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'epicentro del movimento tellurico è il seguente: Ussita (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Visso (MC), Bolognola (MC), Acquacanina (MC), Fiastra (MC), Preci (PG), Montemonaco (AP), Fiordimonte (MC), Montefortino (FM), Sarnano (MC), Monte Cavallo (MC), Amandola (FM), Pieve Torina (MC), Pievebovigliana (MC), Montegallo (AP), Norcia (PG), Muccia (MC) e Comunanza (AP).

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO: SISMA M 2.2 IN PROVINCIA DELL'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 31 DICEMBRE 2016, ORE 13:55) - DAncora un terremoto in questo sabato 31 dicembre 2016, ultimo giorno di un anno che dal punto di vista sismico è stato devastante per il Centro Italia e in altre zone del mondo. L'ultima scossa è stata registrata dalle apparecchiature dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, dove alle ore 13:29 si è verificato un sisma di magnitudo 2.2 sulla scala Richter. Il movimento tellurico ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 42.56 di latitudine e 13.29 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Questo l'elenco completo dei comuni nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto: Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Campotosto (AQ), Amatrice (RI), Cittareale (RI), Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Borbona (RI), Pizzoli (AQ), Accumoli (RI), Crognaleto (TE), Posta (RI) e Cortino (TE).

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA E MARCHE: DOPPIO SISMA 2.1 M IN PROVINCIA DI PERUGIA E MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 31 DICEMBRE 2016, ORE 12:30) - Due scosse di terremoto oggi sono state rilevate anche in Umbria e nella Marche. Secondo il report della sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia infatti sono state rilevate due scosse di terremoto con una magnitudo 2.1. L'utlima è avvenuta in provincia di Perugia alle ore 11:36:41 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.44, 12.66 ad una profondità di 8 km. Questi sono i comuni che si trovano entro 20 km dal sisma: Scheggia e Pascelupo PG Cantiano PU Costacciaro PG Serra Sant'Abbondio PU Frontone PU Gubbio PG Cagli PU Sigillo PG Sassoferrato AN Fossato di Vico PG Pietralunga PG. In predenza è stata registrata una scossa di terremot, sempre di magnitudo 2.1 in provincia di Macerata - Il sisma è avvenuto alle ore 09:06:48 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.96, 13.04 ad una profondità di 9 km. Vari comuni che si trovano entro 20 km da questa scossa di terremoto: Monte Cavallo MC Visso MC Ussita MC Preci PG Pieve Torina MC Fiordimonte MC Castelsantangelo sul Nera MC Pievebovigliana MC Sellano PG Fiastra MC Acquacanina MC Muccia MC Serravalle di Chienti MC Bolognola MC Cerreto di Spoleto PG Norcia PG Camerino MC.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO: SISMA 2.5 M IN PROVINCIA DE L'AQUILA. SCOSSA M 2.0 ISOLE EOLIE (DATI INGV IN TEMPO REALE, 31 DICEMBRE 2016, ORE 10:15) - Ancora scosse di terremoto oggi in Abruzzo. La sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha infatti registrato un sisma di magnitudo 2.5 in provincia de L'Aquila alle ore 09:59:11 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.56, 13.3 ad una profondità di 10 km. Sono vari i comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma: Capitignano AQ Campotosto AQ Montereale AQ Amatrice RI Barete AQ Cagnano Amiterno AQ Cittareale RI Pizzoli AQ Borbona RI Crognaleto TE Accumoli RI Posta RI Cortino TE Fano Adriano TE. Una scossa di terremoto oggi, con magnitudo 2.0 sulla scala Richter è stata rilevata nelle zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma è stato registrato alle ore 07:57:29 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.52, 14.6 ad una profondità di 8 km. Nella notte è avvenuto anche un terremoto di magnitudo M 2.5 in Umbria, in provincia di Perugia. Il sisma è stato registrato alle ore 02:52:22 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.81, 13.1 ad una profondità di 11 km. Questi sono i comuni che si trovano entro 20 km dal sisma: Norcia PG Preci PG Castelsantangelo sul Nera MC Cascia PG Visso MC Cerreto di Spoleto PG Ussita MC Sellano PG Arquata del Tronto AP Poggiodomo PG Accumoli RI Montegallo AP Vallo di Nera PG.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO: SISMA 2.0 M IN PROVINCIA DE L'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 31 DICEMBRE 2016) - L'ultimo giorno dell'anno è cominciato con due scosse di terremoto in Italia: la prima, avvenuta alle 00:09, in provincia di Ascoli Piceno, l'altra, registrata alle 00:32, in provincia de L'Aquila. Il terremoto avvenuto nelle Marche è stato di magnitudo M 2.1 ed è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.8, longitudine 13.27 e ad una profondità di 12 chilometri. La Sala Sismica ha indicato Arquata del Tronto e Montegallo come Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto, avvenuto anche a Montemonaco, Acquasanta Terme, Accumoli, Castelsantangelo sul Nera, Norcia, Montefortino, Roccafluvione, Palmiano. Ussita e Amatrice. La scossa di terremoto avvenuta in Abruzzo, invece, è stata di magnitudo M 2.0. Capitignano, Montereale, Campotosto e Amatrice i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto, ma INGV lo ha registrato anche a Cittareale, Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Borbona, Accumoli, Crognaleto, Posta, Cortino e Fano Adriano.

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SISMA 2.3 M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 31 DICEMBRE 2016) - Si è chiusa con una scossa di terremoto nella provincia di Rieti la giornata di ieri: l'ultimo sisma è stato registrato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 23:44. Il terremoto di magnitudo M 2.3 è stato individuato a latitudine 42.58, longitudine 13.25 e ad una profondità di 12 chilometri. Amatrice è il Comune più vicino all'epicentro del sisma, avvenuto anche a Montereale, Cittareale, Capitignano, Campotosto, Borbona, Accumoli, Cagnano Amiterno, Posta, Barete, Pizzoli e Crognaleto. Più intensa è stata la scossa di terremoto avvenuta un minuto prima in provincia de L'Aquila: magnitudo M 2.8 per il sisma avvenuto a Montereale e che ha riguardato tutto sommato la stessa zona di quello successivo. Un'ondata sismica, dunque, rapida e intensa, ma fortunatamente non pericolosa. L'anno, dunque, si sta chiudendo con la situazione sotto controllo dal punto di vista sismico nel Centro Italia.

© Riproduzione Riservata.