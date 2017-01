TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Marche: quattro scosse a Macerata nella mattina, la più forte da 2.7M (dati INGV in diretta, 1 gennaio 2017, ora 10:20)

TERREMOTO OGGI IN MARCHE: QUATTRO SCOSSE A MACERATA NELLA MATTINA, LA PIU' FORTE DA 2.7 M (DATI INGV IN TEMPO REALE, 1 GENNAIO 2017) - Sono state quattro le scosse nella mattina che hanno alimentato lo sciame sismico in vigore ormai da giorni in provincia di Macerata nelle Marche. La prima scossa si è verificata alle ore 2.44 da 2.3 Magnitudo,la seconda alle 6.32 da 2.4 M, poi a seguire alle ore 8.10 da 2.7 M e alle 8.43 da 2.1 M. Le scosse si sono verificate all'incirca nello stesso punto, alle seguenti coordinate: 42.96 latitudine, 13.04 longitudine. L'ipocentro della scossa è stato individuato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia tra i nove e i dieci chilometri dalla superficie terrestre. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Visso (MC); Monte Cavallo (MC); Ussita (MC); Preci (PG); Fiordimonte (MC); Pieve Torina (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Sellano (PG); Pievebovigliana (MC); Fiastra (MC); Acquacanina (MC); Muccia (MC); Serravalle di Chienti (MC); Bolognola (MC); Cerreto di Spoleto (PG); Norcia (PG) e Camerino (MC).

TERREMOTO OGGI IN MARCHE ED EMILIA ROMAGNA: DUE SISMI M 2.0 A MACERATA E BOLOGNA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 1 GENNAIO 2017) - Si è conclusa con due scosse di terremoto di magnitudo 2.0 la giornata di ieri. L'ultima scossa del 2016 è stata rilevata dalla sala sismica si Roma dell'Ingv in provincia di Macerata alle ore 23:40:38. Queste sono le coordinate geografiche segnalate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: latitudine 42.96, longitudine 13.04 e ipocentro a una profondità di 9 km. Questi sono i comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma: Monte Cavallo MC Visso MC Ussita MC Pieve Torina MC Fiordimonte MC Preci PG Pievebovigliana MC Castelsantangelo sul Nera MC Sellano PG Fiastra MC Acquacanina MC Muccia MC Serravalle di Chienti MC Bolognola MC Cerreto di Spoleto PG Norcia PG Camerino MC. Poco prima era stata rilevata anche una scossa di terremoto, sempre di magnitudo 2.0 sulla scala Richter anche in Emilia Romagna, in provincia di Bologna. La scossa è avvenuta alle ore 22:54:52 con coordinate geografiche (lat, lon) 44.73, 11.47 ad una profondità di 28 km. E i comuni che si trovano entro 20km dall'epicentro del terremoto sono: Galliera BO Poggio Renatico FE Malalbergo BO San Pietro in Casale BO Sant'Agostino FE Baricella BO Mirabello FE Bentivoglio BO Minerbio BO San Giorgio di Piano BO Pieve di Cento BO Vigarano Mainarda FE Argelato BO Cento FE Castello d'Argile BO Ferrara FE Finale Emilia MO Bondeno FE Sala Bolognese BO Castel Maggiore BO Granarolo dell'Emilia BO Molinella BO.

TERREMOTO OGGI IN LAZIO E MARCHE: SISMA M 2.8 A RIETI E M 2.7 PESARO URBINO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 1 GENNAIO 2017) - Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato ieri nel tardo pomeriggio dall'Ingv nel Lazio. La sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato la scossa in provincia di Rieti alle ore 18:32:43 con queste coordinate geografiche: latitudine 42.74, longitudine 13.18 e ipocentro a una profondità di 10 km. Sono vari i comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro di questa scossa di terremoto: Accumoli RI Norcia PG Arquata del Tronto AP Cittareale RI Cascia PG Amatrice RI Montegallo AP Castelsantangelo sul Nera MC Acquasanta Terme AP Preci PG. Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto dopo mezz'ora sulla Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle ore 19:00:41 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.93, 12.88 ad una profondità di 37 km. Questi sono i comuni che si trovano entro 20 km dal sisma: Pesaro PU Gradara PU Gabicce Mare PU Tavullia PU Cattolica RN Montelabbate PU Sant'Angelo in Lizzola PU San Giovanni in Marignano RN Monteciccardo PU Fano PU Mombaroccio PU Misano Adriatico RN Montegridolfo RN Colbordolo PU Saludecio RN Cartoceto PU Mondaino RN Morciano di Romagna RN Riccione RN Saltara PU.

