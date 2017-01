TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Macerata, Perugia, Rieti, continuano gli sciami sismici (dati INGV in diretta, 2 gennaio 2017, ore 1:05)

TERREMOTO OGGI A MACERATA: CONTINUANO GLI SCIAMI SISMICI IN ITALIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 2 GENNAIO 2017) - La situazione del terremoto nelle prime ore di oggi rispecchia quanto avvenuto nelle ultime ore della giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore infatti si sono verficati ancora degli sciami sismici in Italia. Si parte da Macerata dove ci sono state ben sette scosse, tutte attorno alle seguenti coordiante: 43.03 latitudine, 13.13 longitudine. L'ipocentro invece si è attestato tra gli otto e i dieci chilometri dalla superficie terrestre. La scossa più forte si è avvertita alle ore 12.57.28 a 2.7 Magnitudo. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Acquacanina (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); Muccia (MC); Bolognola (MC); Ussita (MC); Monte Cavallo (MC); Visso (MC); Camerino (MC); Cessapalombo (MC); Caldarola (MC); Sarnano (MC); Serravalle di Chienti (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Serrapetrona (MC); Belforte del Chienti (MC); San Ginesio (MC); Gualdo (MC); Preci (PG); Sefro (MC); Amandola (FM) e Pioraco (MC).

TERREMOTO OGGI A PERUGIA RIETI: CONTINUANO GLI SCIAMI SISMICI IN ITALIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 2 GENNAIO 2017) - Si sono verificate in provincia di Rieti nel Lazio tre scosse tra le 16.40 e le 20.07 alle coordinate: 42.66 latitudine e 13.24 longitudine. L'ipocentro è stato localizzato tra i dieci e i dodici chilometri dalla superficie terrestre. Il sisma più forte invece è stato quella delle 17.48 di 2.3 Magnitudo. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Cittareale (RI); Arquata del Tronto (AP); Montereale (AQ); Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Acquasanta Terme (AP); Norcia (PG); Cascia (PG) e Borbona (RI). A Perugia si sono verificate tre scosse tra le ore 10.48 e le 12.47 alle seguenti coordinate: 42.78 latitudfine e 13.17 longitudine. L'ipocentro invece è stato localizzato tra i sette e gli undici chilometri dalla superificie terrestre. La più forte è stata quella delle ore 12.44 da 2.5 Magnitudo. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Norcia (PG); Arquata del Tronto (AP); Accumoli (RI); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cascia (PG); Preci (PG); Montegallo (AP); Cittareale (RI); Visso (MC); Ussita (MC); Montemonaco (AP); Amatrice (RI) e Acquasanta Terme (AP).

