TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Lazio: doppio sisma M 2.9 e M 2.5 a Rieti (dati INGV in tempo reale, 21 gennaio 2017, ora 1:54)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: DOPPIO SISMA M 2.9 E M 2.5 IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 21 GENNAIO 2017) - Il Centro Italia è andato a dormire anche oggi con due scosse di terremoto: nella notte, infatti, è stata registrata un'ondata sismica in provincia di Rieti. La Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo M 2.9 sulla scala Richter alle 00:13, localizzandola a latitudine 42.6, longitudine 13.31 e ad una profondità di 9 chilometri. Amatrice RI, Campotosto AQ, Capitignano AQ e Montereale AQ sono i Comuni più vicini all'epicentro del terremoto, che però ha coinvolto anche Accumoli RI, Cittareale RI, Crognaleto TE, Cortino TE, Barete AQ, Cagnano Amiterno AQ, Borbona RI, Pizzoli AQ, Fano Adriano TE, Arquata del Tronto AP e Posta RI. La scossa successiva, invece, quella delle 00:48, è stata di magnitudo M 2.5 e ha avuto anche una volta Amatrice RI, Campotosto AQ e Capitignano AQ come Comuni più vicini all'epicentro del sisma, localizzato a latitudine 42.61, longitudine 13.33 e con ipocentro attestato a 10 km di profondità.

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SISMA M 3.0 IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 21 GENNAIO 2017) -La giornata di ieri si è chiusa con l'ennesima scossa di terremoto: l'ultima è stata quella delle 23:28 di magnitudo M 2.0, avvenuta nella provincia di Macerata. La Sala Sismica di INGV l'ha localizzata con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.92, longitudine 13.21 e ad una profondità di 9 km. Castelsantangelo sul Nera MC, Ussita MC, Bolognola MC, Montemonaco AP e Visso MC sono i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto. Ben più forte, però, è stato il sisma delle 23:19, che è avvenuto in provincia di Rieti e più precisamente a latitudine 42.6, longitudine 13.32 e ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto di magnitudo M 3.0 è stato avvertito ad Amatrice RI, Campotosto AQ e Capitignano AQ, che sono i Comuni più vicini all'epicentro, ma è stato registrato anche a Montereale AQ, Accumoli RI, Cittareale RI, Crognaleto TE, Cortino TE, Barete AQ, Cagnano Amiterno AQ, Fano Adriano TE, Borbona RI, Pizzoli AQ, Rocca Santa Maria TE, Arquata del Tronto AP e Acquasanta Terme AP.

