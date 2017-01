TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Abruzzo: sisma di 2.3M in provincia dell'Aquila (dati INGV in tempo reale, 3 gennaio 2017, ora 1:34)

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO: SISMA DI 2.3M IN PROVINCIA DELL'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 GENNAIO 2017) - Inizia turbolento questo nuovo giorno di martedì 3 gennaio 2017 per il Centro Italia. Nei minuti successivi alla mezzanotte torna a tremare la provincia dell'Aquila, già colpita dal sisma di 3.0M di ieri pomeriggio. La nuova scossa si è verificata aalle 00.19, con un'intensità pari a 2.3 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.56 e longitudine 13.24, ipocentro a profondità 9 km. Colpite Montereale, Capitignano, Amatrice, Cittareale, Borbona, Campotosto, Cagnano Amiterno, Posta, Barete, Pizzoli, Accumoli e Micigliano. Alle 00:21 è stato invece rilevato un sisma di 2.1M nella provincia di Perugia. Il fenomeno è stato localizzato dal Centro Nazionale INGV a latitudine 42.83 e longitudine 13.04, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Preci, Norcia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Cascia, Ussita, Vallo di Nera, Poggiodomo, Monte Cavallo e Sant'Anatolia di Narco.

TERREMOTO OGGI ALL'ESTERO, SCOSSA DI 3.0M IN POLONIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 GENNAIO 2017) - Una nuova scossa ha colpito la Polonia durante la tarda serata di ieri. Il sisma di 3.0M è stato individuato alle 22:59 a latitudine 50.18, longitudine 18.90, profondità 2 km. L'epicentro è stato rilevato dalla Polish Academy of Sciences di Varsavia ad 8 km da Gostyn, 13 km da Katowie e 261 km da Bratislava, in Slovacchia. Per quanto riguarda l'Italia, i sismografi del Centro Nazionale INGV hanno invece rilevato un sisma di 2.0M nella provincia dell'Aquila, alle ore 22:29. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.57 e longitudine 13.24, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate Montereale, Capitignano, Amatrice, Cittareale, Campotosto, Borbona, Cagnano Amiterno, Posta, Barete, Accumoli, Pizzoli e Crognaleto. Nelle ore successive la situazione si è dimostrato più tranquilla: individuate solo scosse di minore entità, comprese fra gli 1.8M delle 23:26 e gli 1.6M delle 00:04.

© Riproduzione Riservata.