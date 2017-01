TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: isole Fiji, allarme Tsunami dopo il sisma di 6.9M (dati INGV in diretta, 4 gennaio 2017, ora 1:53)

TERREMOTO OGGI IN ABBRUZZO: SCOSSA DI 2.2M IN PROVINCIA DELL'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 4 GENNAIO 2017) - Sisma di 2.2M in provincia dell'Aquila, individuato alle 00:11. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.57, longitudine 13.24, profondità 10 km. Interessate Montereale, Amatrice, Capitignano, Cittareale, Borbona, Campotosto, Cagnano Amiterno, Posta, Accumoli, Barete, Pizzoli e Micignano. Nell'ultima ora non si evidenziano inoltre movimenti tellurici allarmanti, anche se le scosse di assestamento che si sono verificate in provincia di Macerata fra la mezzanotte e l'1:00 (ora locale) sono state tre, tutte con un'intensità compresa fra gli 1.4M delle 00:46 e gli 1.7M delle 00:44. Pochi secondi dopo la mezzanotte, nello Stretto di Gibilterra è stato invece individuato un sisma di 2.0M. L'epicentro si trova a latitudine 36.50 e longitudine 7.80, ipocentro a profondità 17 km. Il punto colpito si trova inoltre a 59 km di distanza da Faro, in Portogallo, come evidenziato dall'Istituto Portoghese del Mare e dell'Atmosfera, ed a 223 km da Gibilterra.

TERREMOTO OGGI IN OCEANIA: SCOSSA DI 6.9M NELLE ISOLE FIJI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 4 GENNAIO 2017) - Allarme tsunami in Oceania, a causa di un sisma di 6.9M avvenuto alle 22:52 di ieri (ora italiana). L'epicentro è stato individuato a latitudine -19.29 e longitudine 175.9, ipocentro a profondità 19 km. La scossa ha colpito le Isole Fiji, nel quadrante a sud e molto distante dai centri abitati. La prima città viccina al punto interessato è Nadi, che si trova sull'isola principale. La preoccupazione maggiore riguarda tuttavia le prime ore notturna, a causa di possibili onde pericolose che potrebbero colpire le coste dell'arcipelago attorno alle 23:45 (ora italiana). "Lo abbiamo sentito leggermente a Suva", sottolinea a Reuters il capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, Sune Gudnizt. Per ora non sono noti danni a cose e persone. Alle 23:02 (ora italiana) è stata invece colpita la Bulgaria da un sisma di 4.2M, individuato a latitudine 43.13, longitudine 25.85 e profondità 2 km.

