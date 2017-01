TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Marche, sciame sismico a Macerata, scossa più forte da 3.1 M (dati INGV in diretta, 5 gennaio 2017, ore 1:50)

TERREMOTO OGGI IN MARCHE, ALTRO SCIAME SISMICO A MACERATA: SCOSSA PIÙ FORTE DA 3.1 M (DATI INGV IN TEMPO REALE, 5 GENNAIO 2017) - Nella giornata di ieri si è verificata un altro sciame sismico in provincia di Macerata nelle Marche. Sono state sedici le scosse nella giornata con la prima che si è verificata alle ore 1.46 mentre l'ultima poco prima della mezzanotte. Si sono verificate tutte all'incirca alle seguenti coordinate: 43.03 latitudine, 13.05 longitudine. L'ipocentro è stato localizzato tra gli otto e gli undici chilometri di profondità dalla superificie terrestre. La scossa più forte si è verificata alle ore 17.59 per una Magnitudo di 3.1. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Pieve Torina (MC); Fiordimonte (MC); Pievebovigliana (MC); Muccia (MC); Monte Cavallo (MC); Fiastra (MC); Serravalle di Chienti (MC); Acquacanina (MC); Camerino (MC); Visso (MC); Ussita (MC); Sefro (MC); Bolognola (MC); Pioraco (MC); Preci (PG); Castelsantangelo sul Nera (MC); Caldarola (MC); Sellano (PG); Cessapalombo (MC); Castelraimondo (MC); Serrapetrona (MC) e Fiuminata (MC).

TERREMOTO OGGI IN GIAPPONE, SCOSSA DI 5.6 M NELLA PROVINCIA DI IWAKI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 5 GENNAIO 2017) - Nella giornata di ieri c'è stata anche una forte scossa in Giappone alle ore 19.53. Si tratta di un terremoto di circa 5.6 Magnitudo localizzato alle seguenti coordinate: 37.1 atitudine e 141.4 longitudine. L'ipocentro invece è stato localizzato a circa dieci chilometri di profondità dalla superificie terrestre. Iwaki è una città che appartiene alla prefettura di Fukushima esattamente dove si è verificato un disastro nucleare l'undici marzo del 2011. La città in questione si estende per circa 1231 chilometri quadrati e ha una popolazione di circa trecentocinquantamila persone. Il fatto che la cittadina giapponese si trova sulla costa ha fatto inoltre scattare quello che è un allarme tsunami. Staremo a vedere se ci saranno anche su questa situazione delle novità inerenti e se soprattutto sarà facile evitare problemi ulteriori.

© Riproduzione Riservata.