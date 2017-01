TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Isole Fiji, sisma di 4.8 M Richter (dati INGV in diretta, 6 Gennaio 2017, ora 2:10)

TERREMOTO OGGI IN OCEANIA: SCOSSA DI 4.8M NELLE ISOLE FIJI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 6 GENNAIO 2017) - Violenta scossa di 4.8M a sud delle Isole Fiji, individuato alle 00:20. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 19.06 e longitudine 176.29, ipocentro a profondità 10 km. Il Centro Nazionale Informazione Terremoti della Geological Survey di Golden (USA), ha rilevato il punto colpito a 183 km dda Nadi e 249 km da Suva, sempre nell'arcipelago oceanico. Situazione tranquilla in Italia per la prima ora di questo nuovo giorno di venerdì 6 gennaio 2017. L'ultimo sisma risale alle 23:13 ed ha colpito la provincia di Macerata con una potenza pari a 3.0M. Il fenomeno tellurico è stato individuato dal Centro Nazionale INGV a latitudine 43.06 e longitudine 13.05, ipocentro a 7 km di profondità. Interessante Pieve Torina, Pievebovigliana, Muccia, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Camerino, Monte Cavallo, Fiastra, Acquacanina, Sefro, Pioraco, Ussita, Visso, Bolognola, Caldarola, Castelraimondo, Serrapetrona, Cessapalombo, Fiuminata, Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone e Gagliole. Circa un'ora più tardi la stessa zona è stata colpita da due sisma di potenza minore, pari a 1.7M alle 00:01 e 1.8M alle 00:39.

TERREMOTO OGGI IN OCEANIA: SCOSSA DI 3.3M IN PROVINCIA DELL'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 6 GENNAIO 2017) - La giornata di ieri è stata caratterizzata da alcuni fenomeni tellurici importanti, che hanno colpito in modo particolare la provincia dell'Aquila. Il sisma di 3.3M è stato infatti rilevato alle 20:52, a latitudine 42.44, longitudine 13.27 e profondità 10 km. Interessate Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Scoppito, Capitignano, Montereale, Borbona, L'Aquila, Antrodoco, Campotosto, Tornimparte, Posta, Lucoli, Micigliano e Borgo Velino. Venti minuti più tardi, alle 21:17, la provincia è stata colpita da un'ulteriore scossa di 2.3M, individuata a 11 km di profondità e con una leggera differenza per quanto riguarda le coordinate geografiche, individuate a latitudine 42.43 e longitudine 13.27. Interessante in questo caso Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Scoppito, Capitignano, Montereale, L'Aquila, Borbona, Antrodoco, Tornimparte, Lucoli, Campotosto, Borgo Velino, Micigliano, Posta e Castel Sant'Angelo.

