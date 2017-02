TERREMOTO OGGI/ INGV, ultime scosse: sisma di 2.3M in provincia di Terni (tempo reale, 10 febbraio 2017, ora 1:50)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA: SCOSSA DI 2.3M IN PROVINCIA DI TERNI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 10 FEBBRAIO 2017) - I primi movimenti terremoti di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, riguardano la provincia di Terni. Un sisma di 2.3M ha fatto tremare il sottosuolo alle 00:37. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.66 e longitudine 12.7, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Ferentillo, Montefranco, Spoleto, Arrone, Terni, Scheggino, Acquasparta, San Gemini, Sant'Anatolia di Narco, Polino, Labro, Montecastrilli, Stroncone, Morro Reatino, Vallo di Nera, Castel Ritaldi, Colli sul Velino, Campello sul Clitunno e Massa Martana. Sul versante estero, alle 23:37 è stato colpito invece Coquimbo, in Cile, da un sisma di 3.2M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 31.25 e longitudine 71.31, ipocentro a 67 km di profondità. Il Dipartimento dell'Università di Geofisica del Cile ha rilevato inoltre il punto interessato a 44 km da Illapel e 149 km da La Serena, entrambi in Cile. Alle 23:34 è stato colpito invece il Libano, in Siria, da un sisma di 3.4M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 33.79 e longitudine 35.09, ipocentro a 24 km di profondità. Il Centro Nazionale di Ricerca Geofisica ha rilevato il punto interessato a 39 km da Beirut e 116 km da Damasco.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI 2.2M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 10 FEBBRAIO 2017) - L'Italia ha registrato diverse ore di tranquillità nelle ore serali di ieri, almeno per quanto riguarda i fenomeni tellurici superiori a 2.0M. L'ultimo sisma risale infatti alle 20:08, pari a 2.2M, che ha colpito la provincia di Rieti. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.62 e longitudine 13.24, ipocentro a 13 km di profondità. Interessate Amatrice, Cittareale, Accumoli, Montereale, Capitignano, Campotosto, Borbona, Posta, Arquata del Tronto, Cagnano Amiterno e Barete. Per quanto riguarda l'estero, colpita l'area a nord di Sumatra, in Indonesia, da una doppia scossa di 4.3M e 4.2M che si sono verificate alle 22:50 ed alle 23:04. L'epicentro nel primo casso è stato individuato a latitudine 3.24 e longitudine 98.42, ipocentro a 10 km di profondità. La differenza di posizione geografica rispetto al sisma più recente è di pochissimi gradi, ipocentro a 40 km di profondità.

