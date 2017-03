Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 2.3M in provincia di Rieti (22 marzo 2017, ore 1:25)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SISMA DI 2.3M IN PROVINCIA DI RIETI (OGGI, 22 MARZO 2017) - Trema la provincia di Rieti, a causa di un sisma di 2.3M rilevato alle 00:44. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.68 e longitudine 13.2, ipocentrro a 11 km di profondità. Interessate Accumoli, Cittareale, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, Cascia, Acquasanta Terme, Campotosto, Capitignano, Posta e Borbona. Qualche secondo più tardi, l'area è stata raggiunta da un'altra scossa, questa volta di 1.8M, a 13 km di profondità. Alle 23:31 di ieri era stata invece colpita la provincia di Benevento, da un sisma di 2.3M. Il sismografo del Centro Nazionale Terremoti ha individuato il punto colpito a latitudine 41.17 e longitudine 14.67, ipocentro a 8 km di profondità. Interessate Foglianise, Vitulano, Torrecuso, Paupisi, Castelpoto, Cautano, Campoli del Monte Taburno, Ponte, Tocco Caudio, Apollosa, Benevento, San Lorenzo Maggiore, Casalduni, Solopaca, San Lupo, Bonea, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Montesarchio, Frasso Telesino, San Leucio del Sannio, Castelvenere, Telese Terme, Bucciano e Fragneto l'Abate, entro 13 km dall'epicentro.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: NUVOLE AL NORD E LEGGERI PIOGGE (OGGI, 22 MARZO 2017) - Continua l'ondata di maltempo anche per questo mercoledì, 22 marzo 2017. Il Nord Italia sarà interessato da piogge e nuvole, con possibili nevicate nell'arco Alpino al di sopra dei 1.800 metri. Colpite maggiormente il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Piemonte. Nel Centro Italia il sole si alternerà invece a cielo coperto, così come in Sardegna, ma non dovrebbero verificarsi altri tipi di precipitazioni. Soleggiato infine al Sud e Isole. Le temperature massime saranno in lieve calo rispetto agli ultimi giorni della scorsa settimana nelle regioni tirreniche e al Nord. Nel resto del Paese, temperature stazionarie o leggermente in aumento. Venti moderati sulle coste liguri. Secondo le previsioni di Meteo.it, la situazione di maltempo dovrebbe protrarsi anche nella giornata di domani, quando sarà coinvolto anche il Centro.

