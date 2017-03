Terremoto Oggi/ Ingv, ultime scosse: Basilicata, sisma M 3.1 a Potenza (23 marzo 2017, ora 1:50)

Terremoto Oggi (Immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: BASILICATA, SISMA DI M 3.1 A POTENZA (23 MARZO 2017) - Una scossa di terremoto è avvenuta in Basilicata alle 01:08 di oggi, giovedì 23 marzo: stando ai dati forniti dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è avvenuto in provincia di Potenza ed è stato di magnitudo M 3.1 sulla Scala Richter. L'epicentro del terremoto è stato, invece, individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 40.61, longitudine 15.7 e ad una profondità di 21 chilometri. Tito, Picerno, Pignola, Satriano di Lucania e Potenza sono i Comuni più vicini all'epicentro del terremoto, che però si è propagato fino a Baragiano, Ruoti, Savoia di Lucania, Avigliano, Sasso di Castalda, Sant'Angelo Le Fratte, Abriola, Brienza, Vietri di Potenza, Balvano, Caggiano, Calvello, Vaglio Basilicata e Ricigliano. Tra questi Comuni ve ne sono due che sono della provincia di Salerno, cioè Caggiano e Ricigliano, entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCIAME SISMICO IN ABRUZZO (23 MARZO 2017) - L'Abruzzo si conferma un territorio particolarmente soggetto ai fenomeni sismici: oggi si è verificata un'altra scossa di terremoto in provincia dell'Aquila, ma per fortuna non è stata intensa. Il sisma, di magnitudo 1.3 sulla Scala Richter, è stato segnalato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ne ha anche localizzato l'epicentro. Il terremoto, avvenuto alle 00:11, è infatti stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.57, longitudine 13.34 e ad una profondità di 9 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono i seguenti: Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Amatrice (RI), Montereale (AQ), Crognaleto (TE), Barete (AQ), Cortino (TE), Pizzoli (AQ), Cagnano Amiterno (AQ),Cittareale (RI), Accumoli (RI), Fano Adriano (TE), Borbona (RI) e Pietracamela (TE). Nell'ora successiva si sono verificate altre due scosse di lieve entità.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: TEMPO INSTABILE AL NORD (23 MARZO 2017) - Sta peggiorando gradualmente il tempo nelle regioni settentrionali e in particolare sulla Toscana. In arrivo fronti instabili perturbati: le correnti umide meridionali porteranno diffusa instabilità al Nord e in Toscana, poi in parte del Centro. Stando alle previsioni meteo, oggi dobbiamo aspettarci maltempo diffuso su Piemonte, Liguria e Lombardia con piogge forti e locali temporali. In tarda serata le piogge potrebbero essere incessanti nel Torinese e nel Cuneese con rischio di nubifragi. La nave cadrà, invece, copiosamente sulle Alpi occidentali sopra i 1400 metri. Stando a quanto riportato da IlMeteo.it, le piogge saranno sparse sul Veneto e sono attesi temporali in Versilia, ma sul resto delle regioni sarà soleggiato. Domani, invece, per tutto il tempo pioverà sul Piemonte, mentre dal tardo pomeriggio lo farà in Sardegna. Nel resto delle regioni, invece, domani sarà soleggiato.

