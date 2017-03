Terremoto Oggi/ Ingv, ultime scosse: Marche, sisma da 2.8 M a Macerata (24 marzo 2017, ora 1:30)

Terremoto Oggi

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MARCHE, SISMA DA 2.8M A MACERATA (24 MARZO 2017) - Continua l'attività sismica nel Centro Italia, dove oggi è stata registrata una scossa di terremoto. L'ha segnalata la Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha fornito i dati completi relativi al sisma: il terremoto è avvenuto alle 00:11 in provincia di Macerata ed stato di magnitudo M 2.8 sulla Scala Richter. L'epicentro della scossa è stato individuato a latitudine 43.01, longitudine 13.03 e ad una profondità di 8 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono Monte Cavallo, Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti, Visso, Fiastra, Ussita, Acquacanina, Camerino, Sefro, Bolognola, Castelsantangelo sul Nero e Pioraco per quanto riguarda la provincia di Macerata, ma nella lista compaiono anche due Comuni della provincia di Perugia, cioè Preci e Sellano.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: WEEKEND CON MALTEMPO (24 MARZO 2017) - Ultimo weekend del mese di marzo: come sarà dal punto di vista metereologico? Nel fine settimana è attesa una perturbazione atlantica, connessa al centro depressionario della Penisola iberica, che attraverserà l'Italia dal Centro arrivando al Nord. Oggi, dunque, è previsto cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni italiane, ma nel Piemonte occidentale e in Sardegna si verificheranno pioggia. Durante il pomeriggio il tempo peggiorerà nelle regioni tirreniche centrali, cioè Lazio, Toscana, Umbria e Marche, poi le piogge e i temporali interesseranno il Nord Ovest. Entro stasera o al massimo nella notte pioverà in Emilia Romagna, piogge sparse invece in Veneto. Potrebbe piovere anche in Campania e nelle Marche, invece cadrà neve a quote medie sull'arco alpino. Le temperature diminuiranno con l'arrivo delle piogge e questo trend proseguirà anche domani con un'ulteriore diminuzione nei valori diurni. Saranno stazionare o in lieve aumento, invece, nel Sud Italia.

© Riproduzione Riservata.