Ingv/ Terremoto oggi e meteo, ultime scosse: Marche, sisma M 2.2 a Macerata e Perugia (4 marzo 2017)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA M 2.2 A MACERATA (IN TEMPO REALE, 4 MARZO 2017) - Non si placano le scosse di terremoto nel Centro Italia, sebbene siano meno frequenti e intense. L'ultima di magnitudo superiore a M 2.0 è stata registrata dalla Sala Sismica dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 00:33 nella provincia di Rieti. L'epicentro del sisma, di magnitudo M 2.2 sulla scala Richter, è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.66, longitudine 13.21 e ad una profondità di 12 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono i seguenti: Accumoli (RI), Cittareale (RI), Amatrice (RI), Arquata del Tronto (AP), Montereale (AQ), Cascia (PG), Norcia (PG), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Borbona (RI) e Posta (RI). Nella stessa zona alle 00:40 è stata, invece, registrata una scossa di terremoto di magnitudo M 1.3. Stessa intensità ha avuto il sisma registrato due minuti prima in provincia di Macerata.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA M 2.2 A PERUGIA (IN TEMPO REALE, 4 MARZO 2017)- La giornata di ieri si è chiusa dal punto di vista sismico con la scossa di terremoto avvenuta in Umbria, e più precisamente nella provincia di Perugia, alle 21:27. Questo è stato, infatti, l'ultimo sisma con magnitudo superiore a M 2.0 sulla scala Richter. Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto in questione è stato di magnitudo M 2.2. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.91, longitudine 12.99 e ad una profondità di 11 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma sopracitato sono riportati di seguito: Preci (PG), Sellano (PG), Visso (MC), Monte Cavallo (MC), Ussita (MC), Cerreto di Spoleto (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Pieve Torina (MC), Norcia (PG), Fiordimonte (MC), Serravalle di Chienti (MC), Pievebovigliana (MC), Fiastra (MC), Vallo di Nera (PG), Muccia (MC) e Acquacanina (MC).

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: PREVISIONI, MALTEMPO. WEEKEND CON PIOGGE - Previsto maltempo al mattino al Nord: forti piogge e possibili nubifragi in Liguria e Piemonte. Dal pomeriggio piogge moderate sui settori più alti della Pianura Padana, sul resto del Nord invece saranno meno intense. Come riportato da IlMeteo, al Centro la situazione peggiorerà: su regioni tirreniche, a partire dalla Toscana, sono previste piogge e locali temporali, mentre i settori orientali saranno più asciutti. Bel tempo, invece, al Sud, ma il tempo peggiorerà in Campania dal pomeriggio. Domani il tempo sarà instabile sui settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto, mentre altrove ci sarà più soldi. Piogge e temporali, invece, su Toscana, Umbria e Lazio. Precipitazioni al Sud e in particolare in Campania, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica. Altrove, invece, le precipitazioni saranno più deboli o meno probabili. Infine, le temperature diminuiranno nei valori massimi e cresceranno in quelli minimi.

