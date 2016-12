ARTE/ "Natività 1965" di Congdon, così Dio squarcia il cielo e viene

Facendo seguito al successo dell'iniziativa di due anni fa, la Rettoria della chiesa di San Raffaele Arcangelo in Milano, in collaborazione con l'Associazione Sant'Anselmo e la William Congdon Foundation, anche quest'anno ospita in questo piccolo tempio milanese — dal 4 dicembre 2016 al 28 gennaio 2017 — un dipinto che l'artista americano William Congdon (1912-1998) ha dedicato al tema della Nascita di Cristo. Si tratta di un Natività del 1965, eseguito quindi cinque anni dopo la versione del 1960, già esposta nel periodo di Avvento e Natale 2014-15.

Da qualche anno la Rettoria di San Raffaele Arcangelo sta proponendo un affascinante confronto-dialogo tra immagini antiche e immagini moderne all'interno dello spazio liturgico, nella convinzione che l'opera d'arte vada accostata in una prospettiva integrale, ricomponendo il valore estetico con quello del significato. In effetti, la chiesa di San Raffaele si trova nell'omonima via di Milano, quasi affondata nel fianco del palazzo della Rinascente, a poche decine di metri dalla Cattedrale, con la quale intrattiene, per lunga tradizione, un legame simbolico molto stretto, quasi fosse una "cappella esterna" del Duomo stesso: luogo di silenzio, di preghiera e di adorazione del Sacramento — qui esposto in permanenza — proprio nel cuore della Milano dei consumi e della finanza. E inoltre al centro di un percorso che unisce i nuovi "santuari" cittadini dell'arte, il Museo del Novecento e le Gallerie d'Italia.

Pubblichiamo di seguito la lettura iconografia e iconologica che monsignor Domenico Sguaitamatti, rettore di San Raffaele Arcangelo, ci propone di quest'opera del grande maestro americano.

Rodolfo Balzarotti

"Se tu squarciassi i cieli e scendessi!" (Isaia 63,19).

Questo grido forte, quasi disperato, di Isaia al Signore perché si riveli presto al suo popolo che, lontano da Lui, abita case di inquietudine e di smarrimento; che rincorre, brancolando, luci effimere su vie che spesso conducono sul ciglio di minacciosi baratri di vuoto, trova in quest'opera di William Congdon, "Natività 1965", un'eco di straordinaria efficacia ed attualità.

Prima di essere un "dipinto", quest'opera è "voce" che amplifica il grido del profeta e lo fa risuonare nel nostro oggi a riempire similari spazi di incertezze e di paure, identiche case di fragilità e debolezze, a colmare comuni luoghi di solitudine e di disperazione.

Prima di essere un "dipinto", quest'opera è il "canto di speranza" dell'artista stesso che, fatto proprio il grido del profeta, nel travaglio della sua conversione, fa esperienza della forza di questo Dio che "squarcia" il cielo del suo interiore smarrimento per scendere ed abitarlo con la sua risanante presenza.

Congdon ci racconta questo: un evento universale che ha segnato la storia dell'umanità, ma anche un'esperienza intimamente personale, traguardo di un bello, di un vero e di un bene caparbiamente ricercati e finalmente trovati.