LETTURE/ Il "Gesù manager" di Bob Briner, tra farisei, tornei Atp e W. Buffett

Mentre il timer corre all'indietro verso il termine ultimo per gli acquisti di Natale, cresce l'ansia dei ritardatari e soprattutto di quella nicchia di esigenti che anche dalla "strennetta" presa all'ultimo momento pretendono un insight in grado di far luce almeno su un paio di questioni universali. Un po' come quel paziente di Ernst Kris reso famoso da Jacques Lacan, che appena uscito dallo studio dello psicoanalista si aggirava alla ricerca di un locale che avesse nel menù del giorno delle "cervella fresche", spinto dall'appetito — rimasto insoddisfatto dalla seduta — di qualche altra buona — anche nel senso di ghiotta — idea.

Al caso di questi incontentabili farebbe comodo il libro di Robert (Bob) A. Briner (1935-1999) dal titolo intrigante — ma forse non meno urticante per certe sensibilità teologiche, di quanto non lo siano per gli animalisti i riferimenti alle cervella fritte — Gesù come manager. Gli insegnamenti di Gesù per il business di oggi. Pubblicato vent'anni fa e affermatosi poi come long seller, il libro di Briner è l'ideale per l'epoca di Twitter. Con 144 pagine (comprese quelle finali per gli appunti del lettore) il libro fa pensare a un tweet più che a un saggio (noioso), dove in ogni pagina Briner distilla quanto di meglio ha imparato in quarant'anni di business, ai massimi livelli del suo settore, e dalla sua soddisfacente esperienza di cristiano evangelico.

Quando nel 1999 Robert Briner morì a soli 63 anni per un tumore all'addome, il New York Times gli dedicò un articolo commemorativo con un titolo assai lusinghiero: "Bob Briner, 63, Innovator in Tennis and Television". Se solo si tiene conto che la categoria degli innovatori negli Usa sta appena più su di quella dei santi e delle divinità dell'olimpo, è possibile farsi un'idea del prestigio di cui Briner ha goduto in vita. Commentatore sportivo per il New York Times e Sports Illustrated, Briner è l'inventore dei moderni tornei internazionali di tennis con premi in denaro da cui nasceranno gli Open. Con Jack Kramer e il socio d'affari Donald Deel (ex capitano della squadra di Coppa Davis americana) ha fondato l'Association of Tennis Professionals (ATP). Pioniere del marketing sportivo e presidente della ProServ Television, Briner è stato, tra l'atro, anche direttore generale della squadra di basket Dallas Chaparrals, che divenne il San Antonio Spurs. Gli ultimi tre anni della sua vita, lasciate le cariche nelle diverse società da lui fondate, li ha trascorsi portando in giro i suoi 136 chili di peso per 193 centimetri d'altezza nelle chiese e nei campus universitari per parlare ai giovani dell'"affare Gesù".

Un concetto molto vicino a quello del "centuplo quaggiù" di cui Briner avrebbe subito citato il passo evangelico (Matteo 19,27-29), e molto lontano dalla sensibilità europea dove la stessa parola affari è guardata con sospetto. Al massino ai più colti verrà in mente l'"affaire Dreyfus", cioè lo scandalo giudiziario che sta agli albori dell'antisemitismo moderno. Un vero e proprio disastro, apripista di disastri ancor peggiori.