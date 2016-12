LETTURE/ Natale con Gide e Manzoni davanti alla mangiatoia di Betlemme

NATALE 2016. Il mistero che ha preso corpo nel grembo di Maria all'annuncio dell'Angelo, a Nazareth, ed è venuto alla luce del mondo a Betlemme, costituisce un'interpellazione infinita per il cuore e l'intelligenza degli uomini e delle donne di buona volontà. Ciascuno, infatti, ha l'opportunità di verificare, quotidianamente, l'incidenza di tale evento nel proprio sguardo, e nel proprio giudizio, su di sé e su quanto e quanti ci circondano. In un quaderno elaborato tra il 1916 e il 1917, il cosiddetto Carnet vert, a partire da una personale rilettura del primo capitolo del vangelo di Giovanni, André Gide definisce la realtà sublime dell'incarnazione come donazione di una presenza perpetuamente in atto, capace di sovvertire in modo radicale, e sempre nuovo, il nostro modo di pensare, la nostra scala di valori, la nostra percezione di cosa è bello e cosa è sensato.

Tutto cambia, alla luce della semplice ipotesi di un Figlio di Dio fatto uomo tra gli uomini. Di simile sovvertimento si può prendere consapevolezza leggendo, ad esempio, un brano del capitolo 7 della prima parte delle Osservazioni sulla morale cattolica di Alessandro Manzoni. Il testo comincia con un'affermazione di schietta e drammatica attualità: "Certo, ci sono poche cose che corrompano tanto un popolo, quanto l'abitudine dell'odio", per effetto del quale ogni interesse, ogni opinione, ogni verità diventano motivo di reciproco disprezzo e vicendevole esecrazione. La tentazione dell'odio è a tal punto abbarbicata nelle pieghe più profonde dell'umana debolezza, che per alimentarsi non ha neppure bisogno di essere "utile", vantaggiosa o conveniente. E purtroppo la storia dimostra come, frequentemente, proprio i sentimenti religiosi costituiscano il migliore pretesto per il rancore, la divisione, l'inimicizia, a partire dall'irritazione di Caino, in Gen 4,5-7. Simile, istintiva propensione — per utilizzare l'immagine veterotestamentaria — è accovacciata alla porta della nostra coscienza, e spesso sormonta la ragione, dominandola e soggiogandola.

Quale antidoto si sprigiona, allora, a Betlemme, per arginare questa "abitudine dell'odio", che costituisce forse la tragica e univoca protagonista della più cruda attualità? Scrive Manzoni: "è comune alla verità e all'errore il detestare il suo contrario; e n'è la conseguenza naturale l'insegnare a detestarlo". La nostra natura, costitutivamente "inferma" (così Dante, in Par. VII v. 28), che si abbia torto o ragione sembrerebbe spingere con forza alla guerra contro quanti pensano e credono diversamente: come se fosse un dovere essenziale, che, tuttavia, proprio l'incarnazione concorre a delegittimare, invalidandolo. Il Verbum caro factum est, et habitavit in nobis (Gv 1,14), infatti, introduce nella storia del mondo una logica alternativa, che — se bene intesa — toglie ogni possibilità di giustificazione della violenza, e definisce così il fondamento stesso del cristianesimo.