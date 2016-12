ROMANO SCALFI/ "Quello stupore che ha cambiato la nostra vita"

Padre Romano Scalfi è andato in cielo, il giorno della venuta in terra del Signore; e già questo è un grande mistero e una grande consolazione. Dire che lascia dietro di sé un'enorme eredità è vero, perché Russia Cristiana è sicuramente una realtà il cui ruolo e la cui testimonianza sono ormai indiscutibili. Stavamo ancora pensando a un comunicato in russo, quando la rete si è riempita dei commenti e delle commemorazioni dei primi amici russi ai quali avevamo dato la notizia. La grande poetessa Ol'ga Sedakova scriveva, a meno di tre ore dalla morte del padre: "pochi come lui hanno così amato la Russia e la sua tradizione cristiana, e hanno fatto tanto perché fosse conosciuta nel mondo". È vero, l'eredità che padre Romano lascia è enorme.

Ma dire tutto questo non basta, perché padre Romano lascia qualcosa di più: lascia una miriade di persone che gli devono tutto.

Io stesso devo tutto a padre Romano, come moltissimi, ma come tutti in maniera unica; proprio lui del resto amava dire che Dio crea gli unici, mentre è il diavolo che fa le copie.

A lui, dunque, devo tutto quello che mi costituisce.

Grazie a padre Romano, innanzitutto, ho ritrovato la fede, come molti l'hanno ritrovata, ma come qualcosa che era proprio per me; a Legnano, in una sera nebbiosa, in cui cercavo le vie per la rivoluzione, lui mi fece scoprire un'altra Russia, da amare senza paura: quella di un Cristo capace di trasfigurare tutto il mondo, dove non c'era bisogno di sognare un futuro radioso perché il presente era già tutto pieno di senso; un senso che passava attraverso le ingiustizie, le difficoltà e il dolore, certo, ma non era per questo meno reale, concreto ed efficace.

Grazie a lui, poi, ho trovato un indirizzo alle mie ricerche e ai miei studi: mentre tanti ancora si perdevano dietro contrapposizioni astratte (destra e sinistra, conservatori e progressisti, fede e ragione) lui ci faceva scoprire nella fede una potenza di unità e di significato che semplificavano tutto, senza sollevarci un istante dall'impegno del lavoro e senza annullare la difficoltà dei problemi e delle divisioni; semplicemente, la fede, come Cristo, diventava "luce della ragione" (come si canta nel tropario di Natale!) e in quella luce la ragione poteva funzionare meglio, risolvendo i problemi senza annullare il mistero della vita: "i concetti di Dio creano gli idoli, solo lo stupore afferra qualcosa", continuava a ripeterci, nei seminari che teneva in Università Cattolica insieme a don Giussani. Ed era bello vederli discutere chi per primo avesse suggerito all'altro quella frase di Gregorio di Nissa. E poi partivano con una serie di citazioni che ci lasciavano senza parole tanto erano belle e capaci di ricomprendere ed esaltare tutto il nostro desiderio di verità: mentre scoprivamo la vecchia tradizione, era tutta una nuova Filocalia dell'Oriente e dell'Occidente moderni, da Leopardi, Péguy e de Lubac a Dostoevskij, Solov'ëv e Berdjaev.