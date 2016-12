LETTURE/ Ildegarda di Bingen, così il "fuoco" del Vangelo fa la storia

"Sorelle, non ci illudiamo: la felicità è molto lontana"

(Margarethe von Trotta)

L'interesse per la figura di Hildegard von Bingen è enormemente cresciuto negli ultimi anni, sospeso tra puntuale ricerca filologica (la santa di Bingen è un vero diluvio di benedizioni per linguisti, musicologi, storici della scienza e del simbolismo, e persino crittografi!), sporadiche escursioni teologiche (va detto, in parte per un quasi paradossale bisogno di "normalizzare" un dottore della Chiesa piuttosto esplosivo), ed una vasta corrente che, in mancanza di meglio, potremmo chiamare artistica ed inevitabilmente anche un po' new age.

Corrente che non è affatto da trascurare perché mostra forse i limiti dei primi due approcci alla figura della mistica medioevale e ne libera lo scarto incommensurabile, l'eccedenza rispetto alle letture canoniche e alle interpretazioni contemporanee. Esemplari sotto questo punto di vista sono le epifanie cinematografiche di Sonia Bergamasco in "Niente è come sembra" di Franco Battiato del 2007, e la Barbara Sukowa delle miniature proto-femministe in "Vision" della Von Trotta, del 2009. Anche le proposte musicali dell'opera della Santa potrebbero dividersi tra queste due grandi categorie (filologici vs simbolici), ed è raro trovare un'esecuzione in grado di coniugare fascino e rigore (o detto altrimenti, i lampi di genio ed il capriccio melodico innestati su strutture fortemente ripetitive e stereotipate. Personalmente consiglio la versione di Jeremy Summerly e della Oxford Camerata per Naxos).

E' quello che fa Costanza Cavalli in Fuoco verde, piccolo e prezioso libro per la collana "Vite esagerate" della San Paolo. In questa misteriosa unità non c'è alcuna intenzione ideologica, nessuna forzatura teorica; la stessa autrice ammette che il libro è nato quasi per caso, una serie di circostanze legate ad aree di affinità e competenze. E qui le competenze sono ideali, perché la Cavalli, classe 1992, diplomata in arpa — collega di sezione in orchestra del suo personaggio, che suonava il salterio —, laureata in lettere moderne, giornalista, ha la possibilità di fondere l'attenzione storico-filologica e le possibilità plurali dell'invenzione musicale. Ed un talento naturale per la scrittura.

Biografia romanzata, si sarebbe detto un tempo. Se non che i due aspetti, l'invenzione e la storia, sono qui fusi a perfezione, e diremmo che l'uno illumina l'altro. Un paragone quasi immediato è con Il nome della rosa di Eco, ma è ingannevole. L'unico punto di contatto tra la giovane autrice e lo studioso scomparso sembra la comune convinzione che la Regola di San Benedetto nasconda più meraviglie e misteri di quante non ne dichiari. Per il resto, il '300 di Eco è un giallo ideologico sin dall'inizio, e la storia di Adso-Watson si inscrive nella moderna tradizione del romanzo di formazione. In Fuoco verde l'umile voce di Clementia, sorella verosimile ma inventata che segue Hildegard nella vita monacale, è più vicina alla cronaca medioevale che alla confessione personale, e dove questa fa capolino acquista forza e rende i contorni storici sfumati, moltiplicandone le prospettive, aprendo domande e sottotesti appena sussurrati.