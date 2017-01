LETTURE/ Walter Benjamin in lotta con Kafka

Nel dicembre 1934 il settimanale ebraico tedesco Jüdische Rundschau pubblica un intervento intitolato "Franz Kafka. Per il decimo anniversario della sua morte", a firma di Walter Benjamin. L'intellettuale tedesco (definizione quanto mai limitante rispetto alla poliedricità e alla genialità del suo pensiero) è in una fase della sua vita travagliata che lo vede virare, dopo essersi dibattuto a lungo fra il polo del sionismo e quello del marxismo, con una certa decisione verso il secondo.

È una scelta dovuta in gran parte ai rapporti sempre più stretti con Bertolt Brecht, e che incrinerà l'amicizia con personaggi di spicco del pensiero ebraico come Gershom Scholem e Max Rychner. In realtà quel che caratterizza il percorso intellettuale di Benjamin in questo periodo è un profondo senso di dilazione, al quale egli si abbandona consapevolmente, in altre parole l'incapacità di scegliere definitivamente fra marxismo e teologia ebraica. Benjamin stesso, in una lettera a Scholem del maggio del 1934, dice di non voler essere costretto nell'alternativa fra pensiero metafisico e politica comunista, ma di voler scegliere all'interno di essa.

Questa sorta di continuo rinvio, di incompiutezza è proprio uno dei tratti che permettono a Benjamin di confrontarsi con Kafka e con la sua vicenda biografica e intellettuale. Insieme, ovviamente, alle comuni origini ebraiche. Kafka non è un pretesto per un saggio di teoria della letteratura (come potrebbe essere Leskov nel saggio benjaminiano sulla narrazione), ma una vera e propria pietra di paragone, un incontro mancato o piuttosto un incontro a metà strada, condotto quasi sulla base di una rivelata "affinità elettiva". Benjamin offre una magnifica esemplificazione pratica delle sue teorie letterarie, mostrando cosa voglia dire "lottare con le opere", e cosa significhi l'assunto per cui "non si tratta di presentare le opere della letteratura nel contesto del loro tempo, ma di presentare, nel tempo in cui sorsero, il tempo che le conosce, cioè il nostro" (Storia della letteratura e scienza della letteratura).

Le riflessioni del saggio del 1934 (leggibile in italiano nella preziosa silloge Angelus Novus, uscita per Einaudi a cura di Renato Solmi nel 1962 e più volte rieditata) sono frutto di un lavoro intellettuale durato circa dieci anni, e approfondito nel confronto serrato con i più grandi protagonisti del panorama culturale tedesco degli anni Trenta: seguendo la felice espressione di Hans Mayer, in quegli anni si delineò una sorta di Convegno su Kafka, con gli interventi di Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Werner Kraft e Gershom Scholem.

Il testo presenta una non lieve difficoltà di lettura: il percorso è spesso disarticolato, le citazioni a volte oscure, e certe affermazioni estremamente sintetiche e quindi fraintendibili. Eppure, non si può non notare una certa coesione di fondo, che rimane come una sensazione alla fine della lettura: quasi che il montaggio complesso di materiali diversissimi tra loro ci abbia condotto, senza possibilità di spiegare in che modo e senza poter ripercorrere all'indietro il percorso, ad una unità nuova e verso il nucleo profondo del saggio.