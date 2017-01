STORIA/ Sei paesi, sei guerre mondiali: è possibile una memoria condivisa?

Chi è nato nell'immediato dopoguerra ha avuto della seconda guerra mondiale un'esperienza mediata, generata dai racconti dei padri, dalla loro memoria, ancora fresca, dei tragici eventi vissuti. Le generazioni successive hanno visto allentarsi questo legame con gli avvenimenti bellici, ma in molte famiglie i nonni hanno continuato a mantenere vivo il ricordo di quello che era stato. Come è nella natura delle cose, oggi, a più di settant'anni dalla fine della guerra, le persone che hanno vissuto in prima persona le tragedie belliche stanno progressivamente scomparendo e per gli adolescenti la seconda guerra mondiale non è più cronaca, non è più memoria famigliare, ma è diventata definitivamente storia. E assumono allora un ruolo centrale i manuali scolastici, che permettono ai ragazzi di ritrovare un legame con un passato per loro del tutto sconosciuto.

Ma qual è la storia della seconda guerra mondiale e, soprattutto, possiamo davvero dire che esista una storia condivisa? Nell'ambito della storia italiana su alcuni aspetti si è certamente arrivati a conclusioni univoche, ma esistono altri punti che rappresentano ancora oggi un terreno di scontro per gli storici di orientamenti diversi. Pensiamo anche solo a quante polemiche accompagnano ogni anno il 25 aprile, che alcune forze politiche continuano a rifiutarsi (palesemente o meno) di festeggiare. E anche per quanto riguarda la terminologia, continuano a esserci accesi dibattiti in ambito storiografico: l'Italia è stata teatro di una guerra "civile", "patriottica" o "di classe"?

Le questioni aperte, però, non si limitano solamente all'Italia: se si osservano i manuali scolastici di nazioni diverse, sembra che questi paesi abbiano vissuto guerre differenti. E non si tratta solamente della naturale discrepanza fra i punti di vista dei vincitori e dei vinti: le differenze riguardano anche Stati che si sono trovati dalla stessa parte della barricata.

A tutto questo c'è una spiegazione logica. I manuali di storia per le scuole rappresentano spesso il primo (se non l'unico) incontro fra le nuove generazioni di un paese e il loro passato e sono dunque uno strumento fondamentale per formare la consapevolezza storica e civile dei giovani. Non si può tuttavia pensare che essi siano "oggettivi": l'interpretazione storica di un evento, soprattutto recente, può variare in senso sia diacronico sia diatopico. I manuali comunicano lo spirito del proprio tempo ed esprimono la cultura che li ha generati: è quindi naturale che un manuale italiano prenda in considerazione aspetti della seconda guerra mondiale diversi da quelli che può considerare un manuale russo o tedesco.

Non bisogna inoltre dimenticare che molto spesso, nel caso della seconda guerra mondiale, le diverse nazioni devono fare i conti con un passato imbarazzante, che si tenta, se non di negare, almeno di mettere in secondo piano.