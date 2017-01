LETTURE/ Impero, stranieri e sete di eternità: i Romani di oggi siamo noi?

"È un misero naufrago l'uomo che è approdato alle nostre coste, e dobbiamo curarcene: vengono da Zeus gli ospiti e i poveri; e un dono, anche piccolo, è caro". Con queste parole nell'Odissea Nausicaa, la principessa dei Feaci, si rivolge alle sue ancelle, esortandole a prendersi cura di Odisseo, che si è presentato improvvisamente ai loro occhi: Nausicaa e le ancelle sono in spiaggia a lavare gli abiti e stanno prendendosi un attimo di riposo giocando a palla, quando improvvisamente compare Odisseo. Scampato a stento da un naufragio, Odisseo è finito nell'isola dei Feaci: dopo venti giorni trascorsi tra l'infuriare delle onde e dei venti, senza mangiare, completamente nudo e recando sul corpo i segni della sofferenza irrompe in mezzo al festoso giocare delle ragazze. Non è l'Ulisse "bello di fama e di sventura" di cui ci parla Foscolo: Omero è più realistico, qui Odisseo è un essere umano abbrutito e orrendo a vedersi, tanto che la prima reazione delle ancelle è quella di scappare disperdendosi nella spiaggia. Solo Nausicaa resta e le esorta a prendersi cura dello straniero in evidente stato di bisogno.

Il richiamo ai doveri nei confronti di questo sconosciuto si inserisce in una tradizione antica e diffusa, che fa dell'ospitalità un obbligo assoluto. L'ospite è sotto la protezione di Zeus e l'ospitalità crea un legame che supera anche le inimicizie della guerra. Nell'Iliade si racconta di due guerrieri, Glauco e Diomede, licio e combattente nel campo troiano il primo e acheo il secondo, che nel pieno della battaglia attorno a Troia stanno per affrontarsi "smaniosi di combattimento", ma, quando scoprono che i loro avi erano legati da un antico rapporto di ospitalità, non solo rinunciano ad affrontarsi, ma addirittura si salutano cordialmente e si scambiano doni.

Questa linea di comportamento è diffusa in tutte le tribù di lingua indoeuropea. Cesare e Tacito attestano che non vi è gente più ospitale dei Germani, che ritengono "sacri e inviolabili" (sancti) i loro ospiti, e notizie analoghe ci vengono date dei Celti, degli Slavi, dei Baltici, degli Indiani. A Roma il termine per "ospite" (hospes) contiene l'elemento poti, che significa "signore", e la parola si ritrova nello slavo gospodi, che dal significato di "ospite" è passata a quello di "signore".

Chiaramente, quando si parla in modo generico di mondo greco-romano si concentra sotto un'unica etichetta una stratificazione di epoche e orientamenti culturali molto complessa. Le due tendenze che si fronteggiano sono da una parte la percezione dell'appartenenza e la valorizzazione della propria identità, dall'altro l'accoglienza e l'interesse per culture diverse. Nel mondo greco abbiamo da una parte la sottolineatura identitaria che porta alla creazione della polis, la città-stato nella quale il cittadino riconosce una tradizione e ideali comuni, dall'altra l'elaborazione di tesi cosmopolite che percorrono diverse correnti della filosofia ellenistica, a partire dal momento in cui le conquiste di Alessandro Magno permettono alla Grecità di espandersi in un orizzonte ben più ampio di quello in cui la cultura greca aveva avuto la sua culla.