PIRELLI/ A Settimo Torinese apre la mostra “Pirelli in cento immagini. La bellezza, l’innovazione, la produzione”

Da domani e fino al 1° maggio 2017 presso la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese si potrà visitare la mostra “Pirelli in cento immagini. La bellezza, l’innovazione, la produzione”. Attraverso foto e illustrazioni si potranno quindi ripercorrere gli oltre 140 anni di uno dei marchi storici dell’industria italiana, dei suoi prodotti, delle sue fabbriche, delle tante persone che vi hanno lavorato e lo fanno ancora oggi, del legame con il mondo delle corse, fino anche al celebre The Cal, calendario diventato una vera e propria icona. A questo proposito, Peter Lindberg, che ha realizzato il Calendario Pirelli 2017, sta lavorando a un nuovo progetto e chi si recherà nella Biblioteca Archimede potrà vederne la prima immagine che è stata scattata all’interno del polo industriale di Pirelli che si trova proprio a Settimo Torinese.

L’esposizione - curata dalla Fondazione Pirelli, dal cui Archivio Storico sono tratti i materiali esposti - è promossa e organizzata dal Comune di Settimo Torinese con il contributo di Pirelli e della Fondazione Ecm (Esperienze di Cultura Metropolitana) e ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino. Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Ced di Pirelli, ha ricordato come l’azienda abbia “da sempre tra i propri valori più forti la passione per l’innovazione e per la qualità dei prodotti, l’attenzione per le persone e il dialogo con le comunità dei luoghi in cui si trovano i suoi stabilimenti, in Italia e nel mondo. La mostra di Settimo Torinese, luogo del nostro Polo Industriale più innovativo, ne è testimonianza”.

“Abbiamo il privilegio di poter offrire a chi verra` alla Biblioteca Archimede - ha affermato il sindaco di Settimo Torinese Fabrizio Puppo - la possibilita` di vedere una mostra unica, un percorso attraverso foto e illustrazioni per raccontare gli oltre 140 anni di storia di Pirelli che, almeno in parte, e` anche la storia della nostra citta` e dei molti lavoratori, cittadini di Settimo Torinese e dei comuni vicini, che in questa azienda hanno lavorato contribuendo a farla crescere. Lavoro, cultura e innovazione sono le tre parole chiave che legano in modo stretto il percorso di Pirelli e quello del nostro Comune che trovano proprio nella mostra ‘Pirelli in cento immagini’ il miglior racconto possibile”.

© Riproduzione Riservata.