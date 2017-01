LETTURE/ Epica, morte e santità: Davide Ferrari da Lardirago a Eliot

Un grandioso affresco dell'interiorità umana, un intersecarsi di voci e storie cantate nel dialetto pavese di Lardirago in cui i pensieri si "condensano" facendosi materia poetica viva, ardente. Pubblicato per Manni editore, Dei pensieri la condensa di Davide Ferrari colpisce per la capacità di narrare storie creando una sorta di teatro a più voci, sulla scia delle Voci d'osteria di Franco Loi che firma la densa e importante prefazione al volume. Ed è lo stesso Loi, in apertura al libro, a fornirci una possibile chiave interpretativa della poetica di Ferrari:

"Descartes scriveva Cogito ergo sum — penso dunque sono, formula con cui il filosofo esprime la certezza che l'uomo ha di se stesso in quanto soggetto pensante. Direi proprio il contrario: io sono dunque penso. Un uomo può pensare perché stimolato dai desideri, dagli istinti, da presunzione pseudo-scientista, può anche dire il suo pensiero, ma questo non implica necessariamente che si tratti di qualcosa che lui sa, di cui ha coscienza".

Conoscere, sembra dirci Ferrari, implica un moto più profondo dell'anima e della mente, proprio perché "la cunusciensa l'è par quei/ca sän riparà l'anima e la ment" ("la conoscenza è per quelli/ che sanno riparare l'anima e la mente"). Avere "coscienza" della realtà e di sé richiede cioè un'esperienza del mondo non conseguibile appena con il metodo teorico-scientifico ma una vera "cultura" che nasce dalla terra, da un amore concreto e pieno di ascolto verso l'oggetto che si desidera conoscere: "Mi son chi ca sculti/ al gnent d'i altar. L'impurtänt l'è no vess/ surd, pö g'ho bisogn gnent altar./ Questa chì l'è la me vita/ e qual lì l'è 'l mè bianchin./ D'i volt am la dän russ/ ma m'interèssa gnent:/ basta ca 'l sia bon/ al vin l'è sempar vin" ("Io sono qui che ascolto/ il niente degli altri./ L'importante è non esser sordi/ poi non ho bisogno di nient'altro./ Questa è la mia vita/ e quello lì è il mio bianchino./A volte me lo danno rosso/ ma a me non interessa:/ basta che sia buono/ il vino è sempre vino").

Lontana da un lirismo autoreferenziale, la poesia di Ferrari trova invece la propria forza di visione nel farsi racconto, "epos" che muove dal quotidiano in cui anche il linguaggio sembra nascere con naturalezza dall'incontro con il reale: epica degli umili, dei santi quotidiani che popolano le storie di queste pagine. I pensieri di Ferrari si "condensano" in poesia trasformandosi in parole e suoni quasi inconsciamente, per grazia, attraverso la forza naturale del dialetto appreso dalla balia Ersilia, la "maestra sensa scola" a cui è dedicato il libro: "I parol so no mi fän a gnim in tésta/ si vegnan me un paracadute e la so grassia" ("Non so come fanno a venirmi in testa le parole,/ se vengono come un paracadute e la sua grazia").