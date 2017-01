LETTURE/ Flannery O'Connor, la realtà ha dentro il suo segreto

"Tutto quel che proviene dal Sud sarà chiamato grottesco dal lettore del Nord, a meno che non sia grottesco, nel qual caso verrà chiamato realistico".

Questa era Flannery O'Connor, acclamata come la migliore scrittrice americana di racconti. Chissà cosa ci avrebbe regalato se una malattia non se la fosse portata via all'età di trentanove anni, nell'agosto del 1964.

Spesso presentata dalla critica come cinica, la O'Connor si limitava a cogliere e rappresentare la realtà nel suo compiersi più bizzarro, filtrato dalla lente di acuta osservatrice, laureata in scienze sociali.

Le sue storie prendono forma nella quotidianità della Georgia, i personaggi quasi mai particolarmente profondi o sfaccettati, spesso semplici, a volte limitati. La realtà si compie loro malgrado. Proprio in questo si manifesta la grandezza della sua scrittura: un evento banale diventa dramma, uno sciocco si trasforma in eroe tragico, la spietatezza umana è come un evento atmosferico in natura, terribile ma inevitabile. Un fulmine non si può fermare. E il lettore si tramuta in spettatore di un finale a sorpresa.

La particolare abilità della O'Connor si concentra nel mostrare la disparità tra la limitatezza dei personaggi, che non comprendono il proprio destino, e il suo compiersi.

In uno dei suoi racconti più famosi (A good man is hard to find) la concatenazione di eventi totalmente casuali porta l'intera famiglia, nonna compresa, a una brutta fine. Ci si trova a elencare, con il senno di poi, tutte le decisioni apparentemente innocue che hanno portato a quel risultato, anche la sosta nel diner a quell'ora, o la svolta a destra invece che a sinistra su una strada non familiare. Tutto, anche la memoria fallace della nonna che porta sul percorso sbagliato, ha la gravità di una condanna.

Gli eventi ordinari con cui si aprono i racconti acquisiscono complessità in corso d'opera, come la palla di neve diventa una slavina sotto gli occhi del lettore.

Un banale vaso di geranio sulla soglia di una finestra nasconde la metafora di una vita, come nel caso del vecchio Dudley (il protagonista nel racconto The Geranium) che, dopo aver scoperto che il geranio è caduto di sotto, torna a guardare fuori dalla finestra come ogni giorno, imprigionato nella sua sedia e nel suo stordimento senile. Non sta a lui cogliere il significato del geranio che finisce con le radici all'insù perché il finale è sempre tutto per il lettore e non per congedare un personaggio a fine corsa.

Sullo sfondo, spesso ma non sempre, le differenze tra bianchi e niggers, una normalità a quell'epoca, una nota dolente ancora oggi.

Le violenze e le sopraffazioni vengono illustrate come fossero fatti di cronaca, senza alcun giudizio da parte dell'autrice. Anche nel narrare certe bassezze dell'uomo la O'Connor mantiene alto un suo registro poetico, un risarcimento per lo stupore provocato da certe storie. Come disse Elizabeth Bishop parlando dei libri della O'Connor, erano pieni di brevi descrizioni e frasi e intuizioni che ne facevano vera poesia più di tanti poemi messi insieme.