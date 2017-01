LUIGI TENCO/ Quella sua aria triste, la ferita del destino che attendiamo

C'è chi fa canzoni che piacciono, che entrano nelle orecchie e sbancano subito, ma durano quanto possono durare, e infatti muoiono presto, perché la Moda – ce l'ha insegnato Leopardi – è sorella della Morte; e c'è chi invece, come Luigi Tenco, scrive canzoni che arrivano lontano lontano, e cinquant'anni dopo rimangono conficcate nel cuore, non muoiono più. Era l'inizio del boom economico, e Tenco già raccontava nella Ballata della moda che con un po' di pubblicità non solo ci indurrebbero a bere perfino un'"acqua blu", ma ci lascerebbero anche dire "me ne infischio della moda", mentre man mano ci abituiamo e alla fine crepiamo intossicati di quell'acqua blu che è diventata l'unica bibita che ci piace.

In un mondo che beve le canzoni che gli fanno bere, uno come Tenco – che è all'origine della canzone d'autore italiana – appare tanto fuori tempo all'epoca di Andiamo a comandare quanto lo appariva al tempo di Cuore matto: ma proprio per questo appartiene così tanto al suo e al nostro tempo. Le sue non sono canzonette orecchiabili: allungando i versi e modellandoli su fraseggi da sax, ti costringe a pensare a ogni parola, con un linguaggio diretto, che anziché volare nel blu dipinto di blu scende al cuore incandescente dei problemi. "Non ho trovato ancora il mio posto nel mondo", cantava questo ragazzo che parlava poco, sorrideva di rado e non nascondeva le sue idee:

Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va:

le strade sempre uguali, le stesse case.

Un giorno dopo l'altro, e tutto è come prima:

un passo dopo l'altro, la stessa vita.

E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato,

ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire è ormai quasi passato.

Eri lì tranquillo per sentire una canzone, e dalla prima nota ti ritrovi messo a nudo nella deludente monotonia dei giorni, in cui le speranze ti abbandonano come la nave che "ha già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano" (Un giorno dopo l'altro). Ti stai emozionando pensando ai segni lasciati sulla sabbia da una coppia che guarda passare una vela: e poi? cosa rimane? "Ricordo di noi soprattutto la vela che a un tratto sfiorò il nostro amore: era bianca, e dopo un momento io la stavo cercando ma non c'era che il vento" (Quasi sera). Forse è così, va via tutto, c'è poco da sperare: "Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, e la speranza ormai è un'abitudine". Rimani disarmato da tanta intensità, come quando leggi Pavese.