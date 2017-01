LETTURE/ Mankell, anche la vita più banale nasconde un segreto

È facile dire che in Stivali di gomma svedesi (Marsilio 2016) Henning Mankell ricordi certi film di Ingmar Bergman, che, tra l'altro, di Mankell era suocero. Certo l'ambientazione, la Svezia lontana dalla città, il gelo delle isole semispopolate, è la stessa, come pure è la medesima l'abilità di vedere ovunque lo squallore, i segni del degrado, dell'abbandono, della morte, e ricordano il maestro di Sussurri e grida anche certi dialoghi ispirati a una secchezza fredda e spoglia. Eppure, l'ultimo romanzo di Mankell, il creatore del commissario Kurt Wallander, è qualcosa di diverso: un giallo, certo, ma senza il suo personaggio più noto (quello, per intenderci, interpretato da Kenneth Branagh); ma anche una sorta di apologo sulla vecchiaia e sulla morte.

Il protagonista, Fredrik Welin, un chirurgo settantenne, si è ritirato da anni in un'isola sperduta, in un arcipelago di pescatori che si va spopolando lentamente, ma inesorabilmente. Il suo ritiro dalla professione medica, però, non è dovuto al pensionamento, ma al fatto che un intervento ha avuto un esito nefasto per la paziente, che è rimasta invalida (ma il romanzo non si soffermerà su questi fatti). Da allora Welin si è ritirato in solitudine, partecipa poco anche ai piccoli riti della comunità di pescatori di cui fa parte, limitandosi a misurare la pressione all'amico Jansson, ex postino dell'isola, e a dispensare qualche consiglio medico senza impegno e qualche blando medicinale a turisti di passaggio.

Una notte d'autunno, però, la sua casa, la bella casa di tronchi di quercia costruita dai suoi antenati e dove vivevano i suoi nonni, brucia: Fredrik viene svegliato dal calore e dalle luci abbaglianti delle fiamme, e riesce appena a salvarsi, dopo aver avuto giusto il tempo di mettersi sulle spalle l'impermeabile e di infilarsi, con fatica, un paio di stivali di gomma, che, infatti, si riveleranno spaiati. Della casa non restano che ceneri fumiganti, e Fredrik si ritira momentaneamente a vivere fra la vecchia roulotte e la rimessa, in attesa che l'assicurazione liquidi la sua pratica: ma ben presto capisce che la dinamica dei fatti — le fiamme si sono propagate da quattro punti simultaneamente —, fa pensare a un incendio doloso, di cui lui è sospettato.

Nel frattempo, mentre si rincorrono i ricordi della sua infanzia, trascorsa accanto a un padre, cameriere incapace di conservare a lungo un lavoro, e della sua gioventù irrequieta, costellata di viaggi a Roma e Parigi e di incontri sentimentali frammentari, ricompare la figlia Louise, nata da una relazione poco fortunata: la donna ha ormai passato la quarantina, e Fredrik scopre con sorpresa che aspetta un bambino. La misteriosa vita privata di Louise, i suoi andirivieni dalla Francia alla Svezia, la singolare forma di volontariato in cui si impegna (condurre malati terminali per l'ultima volta al museo per ammirare capolavori artistici), il pesante non-detto che la circonda, fanno nascere nel padre il dubbio su quale sia il vero lavoro della figlia, che egli scoprirà a Parigi.