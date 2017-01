LETTURE/ Rinascimento, quando la religione diventa il motore di una svolta

Ci sono molti modi per accostarsi al mondo affascinante del Rinascimento.

Quello che ancora prevale nell'immaginario collettivo, alimentato dalla divulgazione storico-giornalistica più sbrigativa, insiste sull'idea dell'esplosione liberatrice: ci fu allora una specie di risveglio potente, che ebbe la forza di mettere in crisi i quadri irrigiditi della cultura e della vita sociale plasmate dalla lunga tradizione medievale, e questo gettò le basi di una modernità concepita come cantiere rivoluzionario del progresso, che porta diritti al trionfo del nostro presente. È, in fondo, ancora la vecchia idea ottocentesca del Rinascimento "tutto porpora e oro", luccicante solo di novità ambiziose, fiorito negli ambienti delle aristocrazie principesche e sostenuto dalle élite disposte a rompere i ponti con il passato per lanciarsi lungo le strade della crescita del dominio politico-economico di un pianeta avviato a farsi per la prima volta globalmente unificato.

Sono gli stessi schemi di pensiero consacrati dal grande affresco di Burckhardt sulla civiltà del Rinascimento in Italia, in linea con le tesi di De Sanctis e la cultura del liberalismo borghese a cui entrambi si sono ispirati: solo per citare due dei maestri più influenti che potremmo chiamare in causa per capire dove portava l'orientamento che faceva coincidere il senso dello sviluppo storico con l'esaltazione dell'individualismo moderno e la scissione tra ragione e fede religiosa, nella prospettiva che mette in primo piano proprio l'elemento della frattura e della contrapposizione dualistica: il vecchio mondo visto come un freno che doveva essere spazzato via per fare posto all'ascesa del nuovo, e il nuovo equiparato al veicolo di una positività inedita, totalmente buona, taumaturgica e fonte di emancipazione per ogni uomo.

Da tempo, però, la ricerca storica internazionale più qualificata ha mostrato le contraddizioni di questa visione semplificata della nascita di ciò che noi chiamiamo "moderno". Rimettere in discussione i presupposti e le dimensioni dei salti rivoluzionari che avrebbero consentito il passaggio alla civiltà europea degli ultimi secoli ha portato a una ricentratura del Rinascimento sugli assi del rimodellamento e della costante elaborazione di un patrimonio precostituito. La metamorfosi che lo ha investito è il teatro del dialogo con una tradizione immaginata come un corpo vivo, dotato di risorse capaci di reinterpretare i codici ereditati e di "riciclarli" secondo una fisionomia originale, aperta all'incremento di valore e alle riforme necessarie per coniugare con esigenze radicalmente mutate i dati di un impianto che conosceva la stabilità della tenuta insieme all'apertura verso l'espansione.

Nella cornice di questo ripensamento della genesi dell'ossatura del mondo moderno, un test cruciale di verifica è diventato il ruolo attribuito all'elemento religioso. Si tratta di capire quale posto gli va riconosciuto nel cammino di evoluzione che, dalla piena maturità della cristianità medievale, conduce alle crisi tre-quattrocentesche e, successivamente, alla frammentazione confessionale dell'Occidente europeo a partire dalla "protesta" luterana.